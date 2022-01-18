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أحزاب اللقاء المشترك تبارك العملية النوعية في العمق الإماراتي

أحزاب اللقاء المشترك تبارك العملية النوعية في العمق الإماراتي
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

باركت أحزاب اللقاء المشترك، العملية النوعية والاستراتيجية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في عمق العدو الإماراتي وأصابت أهدافها بدقة.

العالم - اليمن

وأوضحت أحزاب اللقاء المشترك في بيان، أن العملية المسددة في عمق دويلة الإمارات، تؤكد أن أي دولة تتحرك لاستهداف اليمن وانتهاك سيادته واستقلاله واحتلال جزره ونهب ثرواته لن تكون بمنأى عن الاستهداف ولا آمنة وسيطالها البأس اليماني مهما بعدت جغرافياً عن الحدود اليمنية.

وأكد البيان أن على قادة الإمارات إعادة حساباتهم وكف أيديهم عن اليمن، ما لم فالقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير لهم بالمرصاد، ولن تكون هذه العملية الأخيرة في حال استمر العدو الإماراتي في مغامراته التي تخدم الأمريكي والإسرائيلي بالدرجة الأولى.

وأشارت أحزاب اللقاء المشترك، إلى أن الاقتصاد الإماراتي قائم على الاستقرار الأمني والسياسي، وطالما لم تتمكن الإمارات من حماية نفسها في هذه الضربة، لن تتمكن من ذلك فيما سيليها من عمليات سيكون لها الأثر البالغ على الإمارات سياسياً واقتصادياً.

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