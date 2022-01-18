سبعة قتلى خلال تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في السودان

العالم - السودان

وقالت لجنة أطباء السودان المستقلة المناهضة للانقلاب "تأكد قبل قليل ارتقاء أرواح أربعة شهداء لهذا اليوم (الأمس،الاثنين) في المجزرة التي ارتكبتها السلطة الانقلابية لفض مواكب شعبنا السلمية ليصبح العدد الكلي سبعة شهداء في مليونية 17 يناير (كانون الثاني)".

وأضافت اللجنة في بيان على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك "بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 71 شهيداً خالدين في ذاكرة أمتنا".

وكانت قوات الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حملوا الأعلام السودانية وكانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة.

وتسببت قنابل الغاز في وقوع اصابات بالاختناق بين المتظاهرين وبعضهم أصُيب بجروح ناجمة عن عبوات الغاز.

وقال مجلس السيادة السوداني في بيان نشر يوم أمس، إنه قرر تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة ما وصفها "بالتهديدات المحتملة".

ودأبت أعداد غفيرة من المحتجين على الخروج إلى الشوارع للمطالبة بعودة الحكم المدني منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر-تشرين الأول وأنهى اتفاق اقتسام السلطة الذي بدأ العمل به عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انتفاضة شعبية العام 2019.