ابرز عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022

العالم-الصحافة الايرانية



*سياست روز ..

- قانون إلغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب الإيراني, يحدد مسار مفاوضات فيينا.

* عصر ايرانيان ..

- إعتراف قائد القيادة الأمريكية المركزية "سنتكام" من أن إيران لا تهزم أبدا .

* رسالت ..

- صفعة يمنية قوية للإمارات .. إستهداف مواقع إقتصادية بأبوظبي بمسيرات وصواريخ .

* اطلاعات...

- أنصار الله تستهدف بعمليات كبرى مواقع بالعاصمة الإماراتية بعشرين مسيرة وعشرة صواريخ.

* ابرار ..

- الرئيس العراقي.. تفجيرات بغداد تعرض مسار تشكيل الحكومة والسلام في العراق للخطر.

* آفتاب يزد..

- الناطق بإسم الخارجية .. لا توجد مشكلة مستعصية على الحل في مفاوضات فيينا .

* ابتكار ..

- محافل نيابية .. كل المؤشرات باتت تعزز إمكانية التوصل لإتفاق جيد بفيينا .

*كيهان ..

- زلزال سياسي في تركيا بتقديم إستقالات جماعية من عضوية الحزب الحاكم .

* حمايت ..

- إنفجار عبوة ناسفة في طريق رتل عسكري لوجستي أمريكي بمحافظة البصرة العراقية .

* خراسان ..

- كوريا الشمالية تجري رابع تجربة صاروخية لها منذ مطلع العام كرسائل تحد لأمريكا .

* مردم سالاري..

- تسارع وتيرة إنخفاض شعبية بايدن وإتساع النقاشات بين الديمقراطيين حول من سيخلفه .

* وطن امروز ..

- هلع الكيان الصهيوني من قدرات المسيرات الإيرانية على إختراق نظم الدفاع الصاروخية .

ابرز ما جاء من اراء و تعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

1- سياست روز..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( تكريس معادلة رعب )..

وجهت حركة انصار الله اليمنية ضربات بالمسيرات والصواريخ البالستية لمواقع اقتصادية في عمق الاراضي الامارتية.

( إن هذه الضربات تعكس نفاد صبر صنعاء إزاء تصعيد الإمارات ومرتزقتها للهجمات على المدن والقرى اليمنية في الآونة الأخيرة )

ان الذي يحدث منذ اسابيع هو ان الامارات التي خفضت نسبيا منذ نحو عامين من تدخلها العسكري المباشر باليمن لصالح دعم مرتزقتها في هذا البلد , قد عادت للزج بقواتها وبعدد كبير من مرتزقتها في المعارك خاصة بمحافظتي شبوة ومارب وبدعم جوي واسع من السعودية ومن سلاح الجو الامارتي ايضا , وازاء ذلك حذرت صنعاء من انها سترد بحزم , الا ان الامارات واصلت نهجها التصعيدي, لذلك جاء الرد اليمني الصاعق بالمسيرات والصواريخ في رسالة واضحة لابو ظبي من مغبة مواصلة اللعب بالنار. وهو رد يكرس في الواقع معادلة رعب تستند على القدرات الاستراتيجية الفائقة لحركة انصار الله .

2- جمهوري اسلامي ..

كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في افتتاحيتها (الحكومة المتسرعة)..

هناك توقعات غربية تشير الى ان حكومة طالبان بافغانستان غير قادرة على البقاء بسبب تفجر خلافات داخلية في الحركة نفسها ...

ان هذه التوقعات تستند على اندلاع معارك بين مقاتلين لطالبان من عرقيات اوزبكية وطاجيكية واخرين من البشتون بالولايات الشمالية .

( إن حركة طالبان تواجه إلى جانب تفجر حساسيات وصراعات عرقية داخل الحركة, تفجر خلافات بين تيارات بشتونية أيضا)

خلافات بين تيارات اقل تطرفا واخرى اكثر تطرفا بشأن سبل التعامل مع المواطنين وبشأن سبل ايجاد نوع من الشرعية اللازمة للحصول على اعتراف دولي ومساعدات دولية . والى حد الان تميل الكفة لصاح التيار المتطرف على صعيد اتخاذ اجراءات متصلبة مقابل المواطنين , اجراءات من شأنها ان تعيق تحقيق هدف الحصول على اعتراف دولي واسع . كما ان اصرار القيادات البشتونيةعلى احتكار السلطة قد يؤدي لانسلاخ التيارات غير البشتونية من الحركة في نهاية المطاف خاصة في ظل اتساع دائرة الاستياء الداخلي العام من تفاقم الفقر ومن اجراءات طالبان التعسفية .

3- ايران ..

كتبت صحيفة ايران في تقريرها ( ضربة صادمة )..

ردت حركة انصار الله اليمنية على تصعيد الامارات ومرتزقتها لهجماتها على المدن والقرى اليمنية مؤخرا بضربات بالمسيرات والصواريخ لمواقع اقتصادية في العاصمة الاماراتية ابو ظبي ..

( إن هذه الضربات اليمنية حملت صدمة شديدة للإمارات وللتحالف السعودي وسط تحذيرات من أنصار الله بتصعيد الرد)

اذا ما واصلت تدخلها العسكري وزجها لمرتزقتها في المعارك الدائرة في محافظتي مأرب وشبوة اليمنيتين .والواقع هوان هذه الضربة اليمنية هي رسالة تحذير عملية بعد العديد من التحذيرات التي وجهتها صنعاء للامارات من مغبة اللعب بالنار .

4-خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن الفلسطيني في مقالها ( تكريس نظام الفصل العنصري الصهيوني ضد الفلسطينيين )..

وسع الكيان الصهيوني في الاسابيع الاخيرة من مشاريعه الاستيطانية لافي القدس ومدن وقرى الضفة الغربية فحسب بل في الجولان السوري المحتل وكذلك وبشكل خاص في صحراء النقب ايضا .

( إن ما يقوم به الصهاينة خلف ذرائع مختلفة هو عملية قضم مستمرة للأراضي الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين بهدم منازلهم )

وما حدث مؤخرا بصحراء النقب عبرمحاولة تهجير سكان قرية عربية باكملها بذريعة عملية تشجير اراضيها , نموذج صارخ على وجود مخططات استيطانية واسعة النطاق في اطار تصفيات عرقية لوجود الفلسطينيين. ان الكيان الصهيوني يواصل مشاريعه الاستيطانية لابتلاع ما تبقى من التراب الفلسطيني متحديا كل القرارات لدولية بالاعتماد على دعم امريكا وحليفاتها الغربيات وميوعة موقف المنظمات الدولية التي تكتفي ببيانات شجب وادانة فحسب.

5- كيهان ..

سلطت صحيفة كيهان الضوء على مستجدات الاجواء الساخنة بين روسيا وكل من اوكرانيا والناتو. وكتبت في تقريرها ( روسيا تنشر منظومة إسكندر الصاروخية قرب أوكرانيا )..

يبدو ان روسيا قررت تاكيد مدى جديتها بشأن اعتبار توسع الناتو شرقا نحو حدودها خطا احمر وذلك عبر نشر منظومات صواريخ ارض ارض من طراز اسكندر قرب الحدود مع اوكرانيا ..

( إن روسيا تعمدت نقل هذه المنظومات بإستخدام خطوط سكك حديد تحت أنظار أوكرانيا وحلف الناتو في رسالة تحذير واضحة )

وذلك بعد رفض هذا الحلف لاقتراحها الداعي لوقف توسع الناتو نحو الشرق وبعدم ضم اوكرانيا لعضوية هذا الحلف .

ويقول خبراء عسكريون اوربيون ان روسيا لا تحتاج لصواريخ اسكندر مقابل اوكرانيا ابدا وان هذا النشر الاستعراضي الروسي لصواريخ اسكندر تحير صريح من موسكو لحلف الناتو نفسه .

6- جوان ..

- حول الضربه اليمنية الاخيرة للامارات كتبت صحيفة جوان في مقالها ( ألعاب نارية يمنية في قلب الإمارات ) ..

انهالت عدة مسيرات وصواريخ بالستية يمنية على مواقع اقتصادية حساسة في العاصمة الاماراتية ابو ظبي في تطور يعكس واقع اقتراب نيران الحرب على اليمن من عمق الاراضي الاماراتية ايضا.

( إن نيران الحرب على اليمن قد تقلب الحياة برمتها بالإمارات التي تعتمد على السياحة والتجارة وصادرات النفط )

ومثل هذه الضربات ستؤدي الى وقوع اضرار وخسائر اقتصادية كبرى الامر الذي سيتسبب بهروب الرساميل والاستثمارات الاجنبية من الامارات والى انهيار المشاريع الانمائية والسياحية فيها بالكامل .ان تبعات هذه الضربات الانتقامية اليمنية قد تدفع بابوظبي لاعادة النظر في مواقفها وفي تقييمها لمعايير الربح والخسارة مقابل اليمن .