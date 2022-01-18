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فيديوغرافيك.. 'إعصار اليمن' تعتصر قلوب المعتدين

الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية الأثنين، عن تنفيذ عملية “إعصار اليمن” العسكرية في العمق الإماراتي، رداً على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

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