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إيران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم لتحكيم التعاون الاقتصادي

إيران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم لتحكيم التعاون الاقتصادي
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

وقعت إيران والعراق على مذكرة تفاهم لإنشاء مركز تحكيم مشترك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

العالم - إيران

واستضاف رئيس اتحاد الغرف التجارة العراقية "عبد الرزاق الزهيري" ومجموعة من رجال الأعمال العراقيين في العراق اليوم الثلاثاء الاجتماع التجاري العراقي- الإيراني المشترك.

وشارك الاجتماع رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيراني "غلام حسين شافعي" ورئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني "محمد رضا بورإبراهيمي".

وقال الزهيري خلال الاجتماع، إن اواصر العلاقات الثقافية بين إيران والعراق والحدود المشتركة بين البلدين البالغة 1400 كيلومتر ستوفر أرضية خصبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما خدمة للمصالح المشتركة.

وأضاف الزهيري: يسعدنا توقيع مذكرة مشتركة لما لها من دور في إزالة العوائق التي تقف أمام التعاون بين البلدين.

من جانبه قال "شافعي" إن العلاقات بين إيران والعراق عريقة لم يسبق لها مثيل في أي بلد.

وصرح شافعي: نظرا لأن اقتصاد البلدين يشبه بعضهما البعض ويعتمد على الصادرات النفطية، فمن الممكن استخدام المرافق والإمكانيات المتوفرة لديهما في مختلف المجالات الصناعية والزراعية، لتعزيز العلاقات أكثر فأكثر.

يذكر أن شركات القطاع الخاص الإيراني أعلنت استعدادها للتعاون مع القطاعين العام والخاص العراقي لتبادل الخبرات في مجال الطاقة وبناء محطات الطاقة المتجددة بما فيها طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.

وأضاف: ومن الممكن أيضا التعاون بين إيران والعراق في المشاريع المشتركة في مجالات الأدوية والمعدات الطبية.

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