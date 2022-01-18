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رئيسي يبدأ غدا زيارة إلى روسيا تستغرق يومين

رئيسي يبدأ غدا زيارة إلى روسيا تستغرق يومين
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

سيغادر الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي طهران غدا الأربعاء متوجها إلى موسكو، بدعوة رسمية من نظيره الروسي، بهدف توسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين.

العالم - ايران

وسيلتقي رئيسي خلال زيارته موسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويتضمن جدول أعمال رئيس الجمهورية في زيارته إلى روسيا والتي تستغرق يومين القاء خطاب في مجلس الدوما الروسي، ولقاء الرئيس بوتين ولقاء نشطاء في مجال الاقتصاد والنفظ وطلاب جامعيين والإيرانيين المقيمين في روسيا.

وسيرافق الرئيس الإيراني في هذه الزيارة وزراء الخارجية، والنفط، والاقتصاد والمالية.

من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي إن لقاء الرئيس إبراهيم رئيسي مع نظيرة الروسي فلاديمير بوتين في زيارته إلى روسيا يركز على توسيع الصادرات إلى روسيا وتعزيز العلاقات التجارية.

وقال بهادري جهرمي في تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء إن اجتماعات رئيسي البلدين ستركز على بحث توسيع الصادرات إلى روسيا وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

وأضاف أن جدول أعمال رئيس الجمهورية في زيارته إلى روسيا يتضمن إلقاء خطاب في مجلس الدوما الروسي، ولقاء الرئيس بوتين ولقاء نشطاء في مجال الاقتصاد والنفظ وطلاب جامعيين.

وقام إبراهيم رئيسي قبل ذلك بزيارة طاجيكستان وتركمانستان في إطار نهج الحكومة الثالثة عشرة لتطوير العلاقات مع دول الجوار والمنطقة.

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