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بالصور.. أقمار اصطناعية تكشف حجم الدمار نتيجة عملية إعصار اليمن على الإمارات

بالصور.. أقمار اصطناعية تكشف حجم الدمار نتيجة عملية إعصار اليمن على الإمارات
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

نشرت وكالة أسوشتيد برس، اليوم الثلاثاء، صورا عبر الأقمار الصناعية تظهر الدمار الذي لحق بالمنشئات النفطية الإماراتية عقب استهدافها في عملية إعصار اليمن التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية.

العالم- اليمن

وأظهرت صور الأقمار الصناعية تظهر تصاعد الدخان من مستودع وقود لشركة بترول أبو ظبي في حي المصفح.

وأوضحت “أسوشيتد برس” في تحليلها أن الصور التي التقطتها شركة بلانيت لابز “تظهر الدخان يتصاعد فوق مستودع وقود لشركة بترول أبوظبي الوطنية بأبو ظبي أمس الاثنين، وتظهر صورة أخرى علامات الاحتراق والمواد الرغوية البيضاء المستخدمة لإخماد الحريق بموقع المستودع”.

وأشارت الوكالة إلى أن شركة “أدنوك” لم ترد على الفور على أسئلتها عن وضع الموقع وتقديرات الأضرار الناجمة عن الهجوم، في حين لفتت الشركة إلى أن “الهجوم وقع في نحو الساعة العاشرة من صباح الاثنين”.

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