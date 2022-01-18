البحث عن ناجين بعد الزلزال المدمر في أفغانستان

العالم - افغانستان

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 5,3 درجة على مقياس ريختر في أضرار جسيمة في مقاطعة بادغيس، لا سيما في منطقة قادس الريفية والمعزولة.

وقال باز محمد سرواري الناطق باسم مقاطعة في مقطع فيديو: "إن الزلزال تسبب في أضرار جسيمة بالمنازل وتضرر ما بين 700 وألف منزل".

وأشار سرواري إلى أن 22 شخصا لقوا حتفهم وجرح 4 آخرون، ليحدث بذلك حصيلة القتلى البالغة 26 التي أعلنها مساء الاثنين، لافتا إلى أنه "من الممكن أن يزداد عدد الضحايا".

وأكد المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، الحصيلة الجديدة، قائلا إنه تم توجيه جميع الدوائر الحكومية ذات الصلة للمساعدة في توفير الغذاء والمعدات الطبية والمأوى للأشخاص المتضررين من الزلزال.

وأضاف في بيان على "تويتر": "ندعو أيضا منظمات الإغاثة الدولية والإنسانية لمساعدة ضحايا الكارثة".

تم تسجيل مركز الزلزال بالقرب من قلعة ناو، عاصمة ولاية بادغيس، الواقعة على بعد 100 كيلومتر من الحدود مع تركمانستان.

يأتي الزلزال في وقت تشهد فيه أفغانستان وضعا إنسانيا كارثيا أججته موجات الجفاف الشديدة خلال العام، والتي أثرت بشكل خاص على المقاطعات النائية والريفية مثل بادغيس.

تعتبر منطقة قادس من أكثر المناطق تضررا من الجفاف في البلاد ولم تتلق سوى القليل من المساعدات الدولية على مدار السنوات الـ20 الماضية.