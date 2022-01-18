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لونا الشبل تكشف شرط سوريا للعودة للجامعة العربية

لونا الشبل تكشف شرط سوريا للعودة للجامعة العربية
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

أوضحت المستشارة الخاصة في رئاسة السورية لونا الشبل أن ما تقوم به الدولة هو كسر الحصار وعدم إصابة الاقتصاد بالشلل، مؤكدة أنه “استطعنا كسر الحصار وتأمين المتطلبات الأساسية للمواطن”.

العالم - سوريا

وقالت الشبل، في لقاء على قناة “روسيا اليوم”، إن “الدولة السورية في حالة حرب ومن الطبيعي أن تطلب من الحليف والحليف الروسي قدم أقصى ما يستطيع”.

وأضافت أن “العلاقة مع إيران قديمة جداً وتاريخية وطهران وقفت مع سوريا والجيش العربي السوري وسوريا تقابل الوفاء بالوفاء “، مشيرة إلى أن “سوريا تقرر من يكون موجوداً على أراضيها ومن لا يكون موجوداً”.

وحول الاعتداءات الإسرائيلية قالت الشبل إنه “كلما كان وضع الإرهابيين يتدهور كانت الاعتداءات الإسرائيلية تتزايد”، مؤكدة أن “سوريا تحترم قرارات الشرعية الدولية وتطالب بتطبيق القرار الذي يعيد الجولان كاملاً”.

وفيما يخص الجامعة العربية، أوضحت الشبل أنه “عندما يتم التراجع عن القرار الخاطئ بتجميد عضوية سوريا عندها ستعود للجامعة العربية”.

وتابعت أن “تركيا كانت تمهد لسيطرة الفكر المتطرف في المنطقة والمسؤولين الأتراك طلبوا إعطاء دور سياسي لتنظيم “الإخوان” الإرهابي بعد كل الجرائم التي قاموا بها”، لافتة إلى أن “الطرف الآخر في اللجنة الدستورية عينته تركيا”.

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لونا الشبل تكشف شرط سوريا للعودة للجامعة العربية

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