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سباقات الحمام الزاجل.. تتويج أصحاب الطيور الفائزة باختراق مسافة 900 ميل

سباقات الحمام الزاجل.. تتويج أصحاب الطيور الفائزة باختراق مسافة 900 ميل
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة بلاكبول البريطانية أكبر تجمع لمتسابقى الحمام الزاجل فى بريطانيا لمشاهدة أفضل الطيور في البلاد وذلك من خلال إطلاق فعاليات معرض الطيور التى حققت الإنجازات فى السباقات وخاضت سباق 900 ميل، وذلك حسب ما نشر موقع وكالة الأنباء رويترز صورا. 

العالم - منوعات

ضم المعرض الذى أقيم فى مدينة بلاكبول عدد من هواة الحمام الزاجل من مختلف أرجاء لندن ويعود الاحتفال بتكريم الطيور الفائزة إلى إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس معرض الحمام الزاجل الذى تم توقفه العام الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا.

يشهد الاحتفال تسليم كأس بريطانيا الذى يعتبر أفضل جائزة لأفضل متسابق بالحمام الزاجل فى بريطانيا.

وقال ريتشارد تشامبرز ، مسؤول التطوير في Royal Pigeon Racing Association : "ستتحول مدينة بلاكبول إلى ملاذ للحمام لكونها تضم حدثا كبيرا وتستقطب الأشخاص الذين يرغبون في عرض وإظهار طيورهم.

وأضاف ريتشارد : أنه يمكن للحمام أن يسافر بسرعة تصل إلى 80 ميلاً في الساعة ، وبرشلونة إلى إنجلترا هي أبعد نقطة سباق نرسل إليها الحمام ، والتي تبعد حوالي 885 ميلاً عن منزلي وهناك شيء سحري تمامًا فيما يتعلق بتربية طائر من لحظة فقسه من بيضة إلى رؤيته وهو يعود من سباق ، مما يكرر الرحلة التي قام بها أسلافه خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.

"يختار هؤلاء الحمام العودة إلى ديارهم وهم يسافرون مئات الأميال ، على الرغم من أننا سمحنا لهم بالخروج وهذا يظهر الولاء والمودة وعلاقتهم القوية مع أصحابهم."

قال تشامبرز: "كان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأثير أكبر على رياضتنا مقارنة بكوفيد ، حيث لم نتمكن من السفر من فرنسا العام الماضي بسبب الاتفاق المختلف ومع ذلك ، نأمل أن نتمكن من استئناف الذهاب إلى فرنسا هذا العام."

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