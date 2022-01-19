مجلس الأمن يعقد الخميس اجتماعا طارئا بشأن كوريا الشمالية

العالم - أسيا والباسفيك

وأكد المصدر أن كل من بريطانيا والولايات المتحدة وأيرلندا وألبانيا وفرنسا قد طلبوا إجراء مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية، يوم الخميس المقبل.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى على المياه المواجهة لسواحل اليابان، يوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الرسمية بكوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء الماضي، أن "صاروخين تكتيكيين موجهين أطلقا من الجزء الغربي من كوريا الشمالية، أصابا بدقة هدفا في جزيرة ببحر كوريا الشرقية (بحر اليابان)".

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين الاثنين، وهو رابع اختبار لأسلحة تُجريه منذ بداية العام الحالي.

ومع استمرار تعليق المحادثات مع الولايات المتحدة، يبدو أن بيونغ يانغ عازمة على تحديث ترسانتها العسكرية، واختبرت صواريخ فرط صوتية مرتين هذا الشهر، وأطلقت الجمعة صاروخين تكتيكيين موجهين محمولين على قطارات ردا على العقوبات الجديدة.