أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 19 يناير 2022

اطلاعات ..

- رئيس الجمهورية يتوجه إلى موسكو اليوم في زيارة لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي

ابتكار ..

- الوزير عبد اللهيان .. موسكو قامت بخطوات مهمة لدعم إلغاء الحظر بمفاوضات فيينا

حمايت ..

- روسيا والصين تدعمان مطالبة إيران بضمانات أكيدة في مفاوضات إحياء الإتفاق النووي

وطن امروز ..

- هلع صهيوني عميق إزاء عملية إعصار اليمن وتنامي القدرات الإستراتيجية لأنصار الله

سياست روز ..

- التحالف السعودي يرتكب مجزرة بحق الأطفال والنساء في غارات وحشية على صنعاء

كيهان ..

- أسعار النفط العالمية تسجل أعلى مستوى خلال سبع سنوات بعد عمليات إعصار اليمن

ابرار ..

- محافل عراقية تتحدث عن لقاء بين قائد فيلق القدس الفريق قاآني و مقتدى الصدر

عصر ايرانيان ..

- القوى الغربية تتشبث بلعبة تحديد مهل مفبركة بمفاوضات فيينا للضغط على إيران

جوان ..

- هلع واسع في المحور الغربي العبري من عمليات إعصار اليمن بالعمق الإماراتي

آفتاب يزد ..

- مندوب روسيا في المنظمات الدولية يؤكد حق إيران في المطالبة بضمانات بفيينا

مردم سالاري ..

- إيران والصين وروسيا تستعد لإجراء مناورات بحرية ضخمة في المحيط الهادئ

خراسان ..

- التحالف السعودي يرد على عمليات إعصار اليمن بإرتكاب مجزرة بحق الأطفال والنساء بصنعاء

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأربعاء

ابتكار ..

صحيفة ابتكار كتبت في مقالها ( تخبط الكيان الصهيوني مقابل هجوم محتمل ) .. فجرت عملية اعصار اليمن التي استهدفت القوات المسلحة اليمنية من جيش ولجان شعبية فيها مواقع مهمة في العمق الاماراتي ,مخاوف جدية في تل ابيب من تنامي القدرات الاستراتيجية لحركة انصار الله. ( إن الكيان الصهيوني قلق من إحتمال شن حركة أنصار الله هجمات مماثلة على مواقع حساسة بفلسطين المحتلة بالمستقبل ) ويحذر خبراء عسكريين بتل ابيب بان عملية اعصار اليمن تثبت ان الصواريخ والمسيرات اليمنية باتت قادرة على استهداف ميناء ايلات المطل على البحر الاحمر جنوب فلسطين المحتلة , وان امكانية تطوير قدرات هذه الصواريخ والمسيرات لتصل الى اهداف في عمق الكيان مطروحة تماما . وفي كل الاحوال حملت عملية اعصار اليمن رسائل تحذير جدية لا للامارات فحسب بل للتحالف السعودي وحماته ايضا .

جوان ..

- في مقالها ( لعبة حافة الهاوية في الأزمة الأوكرانية ) كتبت صحيفة جوان .. قد لا تنتهي الاوضاع والمستجدات الخطيرة التي ترتبط بالازمة الاوكرانية والاجواء الساخنة بمناطق الحدود الروسية الاوكرانية الى اندلاع حرب حرب بالضرورة الا , ( أن الطرفين أي روسيا من جهة وأوكرانيا وحلف الناتو من جهة أخرى يسيران عمليا بإتجاه الدخول في مواجهة مباشرة ) فموسكو باتت تلوح وبشكل اكثر وضوحا من التبعات الخطيرة التي ستترتب عن مواصلة امريكا وحلف الناتو رفض مقترحاتها بشأن الحصول على ضمانات بعدم توسع الناتو نحو الشرق وبعدم ضمه لاوكرانيا في عضويته , و دعمت موسكو موقفها بتعزيز حشودها الضخمة قرب الحدود الاوكرانية بصواريخ اسكندر , وعلى الجانب الاخر بدأ الناتو وخاصة بريطانيا بتسريع ايصال السلاح لاوكرانيا التي تحشد قوات ضخمة بدورها تحسبا لاندلاع حرب مع روسيا . ان كل الاطراف تؤكد ضرورة تفادي وقوع حرب , ولكن كل اطراف هذه الازمة تتحرك نحو الحرب بنفس الوقت . وبطبيعة الحال قد ينتهي هذا الكابوس فجأة ولو مؤقتا بجلوس الجميع الى طاولة المفاوضات , الا ان لعبة حافة لحرب هذه قد تخرج عن السيطرة في اية لحظة .

اطلاعات ..

كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها ( حزب الله يرفض التفاوض مع أمريكا ) .. تحدثت محافل اعلامية لبنانية عن رفض حزب الله لبنان لاقتراح امريكا باجراء مفاوضات معه حول بعض القضايا. وفي هذا السياق قالت صحيفة الديار.. ( إن حزب الله رفض بحزم إجراء أية مباحثات مع أمريكا وأبلغ الوسطاء بأن الفكرة غير واردة في قاموسه) من جانبه قال رئيس اللجنة التنفيذية لحزب الله هاشم صفي الدين ان وسطاء حملوا هذا الاقتراح الامريكي وان حزب الله رفضه بكل حزم. صحيفة الديار اكدت بان حزب الله ابلغ الوسطاء بان امريكا الداعمة الرئيسية للكيان الصهيوني ليست اهلا للثقة ابدا وانها تقف ايضا وراء فرض ضغوط اقتصادية ومالية على لبنان لتعميق ازماته .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن موضوع خروج القوات الامريكية من العراق في مقالها ( مماطلات لاتنتهي ) .. يبدو واضحا للعيان بأن هناك قوى واحزاب لها وزنها الكبير في الساحة العراقية لا ترضى باقل من تحقيق قرار البرلمان العراقي الداعي لخروج القوات الامريكية بشكل كامل من العراق . ( إن الهجمات التي تستهدف المواقع العسكرية الأمريكية في العراق من حين لآخر تعكس رفض بقاء اي وجود عسكري أمريكي ) وبعبارة اخرى تحاول واشنطن وبالتنسيق مع حكومة الكاظمي الايحاء بأن القوات الامريكية قد خرجت من العراق بالفعل ولم يبقى سوى قوات غير قتالية باطار مهمات تدريب ودعم تقني وغير ذلك , الا ان هذا التفسير لمفهوم خروج القوات الامريكية لم يقنع طيف واسع من قوى واحزاب وتنظيمات المقاومة ممن ترى بان بقاء اية قوات امريكية في اطار اية مهمات مجرد محاولة للالتفاف على قرار البرمان العراقي ولتفريغه عمليا من محتواه.

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في افتتاحيتها ( من أجل صيانة الأمن بالمنطقة ) .. افغانستان ما زالت تفتقر للاستقرار المنشود بعد وصول طالبان للسلطة , وحالة عدم الاستقرار تطرح تهديدات محتملة للامن والاستقرار في بلدان الجوار الافغاني خاصة في ظل طبيعة طالبان المعروفة من ناحية ولعدم خبرتها في مجال التعامل مع العالم وفي ادارة شؤون البلاد ايضا . ( إن تطوير التنسيق بين بلدان الجوار الأفغاني خاصة إيران وباكستان وروسيا كممثلة عن جمهوريات آسيا الوسطى كفيل بتحجيم المخاطر ) والتنسيق لاينحصر بالشؤون الامنية والعسكرية بل يشمل مجالات عديدة اخرى ايضا انطلاقا من قناعة مشتركة بشأن ضرورة الحيلولة دون تحول افغانستان طالبان لبؤرة تهديد جديدة في المنطقة.

عصر ايرانيان ...

- في افتتاحيتها ( ولى عهد الخداع الغربي في الإتفاق النووي ) كتبت صحيفة عصر ايرانيان ... تصريحات المسؤولين الاوروبيين تحذر من بين حين واخر من احتمال فشل مفاوضات فيينا تارة ومن بطئ هذه المفاوضات مع القاء اللوم على ايران تارة اخرى . ووراء كل ذلك هدف غربي بتصعيد الضغوط على بلادنا لاقتطاع تنازلات ما منها . ( إن خطأ أمريكا وأوروبا في هذه المفاواضات يكمن بعدم إستيعابهما لحقيقة ان إيران تتفاوض في إطار ثابت لا يتاثر بالضغوط ) وهو اطار حدده قانون استراتيجي ينص على الغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب الايراني . فهذا القانون يجسد ارادة النظام الاسلامي في ايران بالغاء الحظر بالكامل مع ضمانات عديدة قبل اي حديث عن احياء الاتفاق النووي وعودة امريكا وغير ذلك .