شاهد.. ما هي أهداف زيارة رئيسي الى روسيا؟

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وأضاف بهشتي بور أن هذه الزيارة تأتي بعد قبول ايران في منظمة شانغهاي من شأنها ان يمهد الأرضية لتعاون متعدد الأطراف بين ايران ودول القوقاز ودول آخرى وتساهم في تعزيز الأمن في أفغانستان.

وتابع بهشتي بور:" إيران وروسيا والصين يمكن ان يشكلوا قطباً للتعاون والقدرة في المنطقة وهذا الأمر يحد تفرد احادي الجانب اضافة الى التعاون الإقتصادي سيطرح في هذه الزيارة وسنرى نتائج هذه الزيارة في المستقبل".

وأكد بهشتي بور على أن التعاون بين ايران وروسيا في الملف السوري سيكون حاضراً في هذه الزيارة ومن المحتمل نشهد اقتراحات جديدة في هذا المجال وكذلك فيما يخص قضايا النقط والغاز بين بلدين منتجين.

وأشار بهشتي بور الى تاثير هذه الزيارة على مفاوضات فيينا قائلاً:" روسيا عضو فاعل في دول 4+1 واحد التي تشارك في مفاوضات فيينا وتحاول روسيا ان تمهد عودة أمريكا للمفاوضات، الموقف المشترك بين ايران وروسيا والصين يظهر بشكل محسوس في الملف النووي، هذه الزيارة ستهدف الى تعزيز مستوى التنسيق في مستويات عالية بين ايران وروسيا والصين".