لبنان.. العاصفة هبة تبلغ ذروتها ليلا والثلوج تلامس ال 600 متر وتنحسر تدريجيا غدا

العالم - لبنان

تنحسر العاصفة “هبــة” HIBA اعتبارا من الظهر ليحل محلها موجات من الصقيع الشديد ما يؤدي الى تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 500 متر خلال الليل، لذا يحذر من خطر الإنزلاق.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: يستمر تأثير العاصفة الثلجية “هبــة” HIBA على شرقي المتوسط ومعها أمطار غزيرة، ثلوج على مرتفعات متدنية تلامس ال 600 متر، ورياح شديدة تصل لحدود ال 80 كلم/س، تستمر حتى صباح الخميس حيث تنحسر تدريجيا وتحل موجة من الصقيع، و يتكون الجليد في المناطق الجبلية والداخلية حتى يوم الجمعة على ارتفاع 500 متر و ما فوق، على ان نكون على موعد مع منخفض جوي جديد بدءا من يوم الأحد.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و 19 درجة مئوية).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وأمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تتجاوز سرعتها ال 80كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملحوظ مع دخول الكتلة القطبية الأشد برودة حيث تتساقط الثلوج على ارتفاع ال 1000 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية خلال النهار، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 600 متر. يبقى التحذير من تطاير اللوحات الاعلانية وارتفاع موج البحر لحدود 5 امتار خلال النهار كما يتوقع تساقط حبات البرد.

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة وثلوج خلال الفترة الصباحية على ارتفاع 600 متر وما فوق بخاصة شمال البلاد. تنحسر العاصفة “هبــة” HIBA اعتبارا من الظهر ليحل محلها موجات من الصقيع الشديد ما يؤدي الى تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 500 متر خلال الليل، لذا يحذر من خطر الإنزلاق.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع درجات حرارة متدنية صباحا يتبعها ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار التي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع تكون طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 700 متر وما فوق خلال ساعات الصباح الاولى وفي الليل. لذا يبقى التحذير من خطر الانزلاق قائما.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات، ويحذر من تكوّن الجليد على الطرق الجبلية على ارتفاع 1000متر.

-الحرارة على الساحل من 8 الى 14 درجة، فوق الجبال من -1 الى 6 درجات، في الداخل من -2 الى 4 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، تتراوح سرعتها بين 25 و 55 كلم/س وتشتد لتصل الى حدود 80 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية.

– الانقشاع: متوسط بسبب الامطار و يسوء على المرتفعات بسبب الصباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85 %

– حال البحر: هائج الى عاصف ، يصل ارتفاع الموج الى حدود ال5 امتار شمال البلاد ، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام