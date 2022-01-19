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العامري ينفي مناقشة تشكيل الحكومة خلال زيارته الى اربيل

العامري ينفي مناقشة تشكيل الحكومة خلال زيارته الى اربيل
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

نفى رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، ما يتم تداوله عن مناقشة موضوع تشكيل الحكومة أو ترشيح أي شخصية سياسية لمنصب رئاسة الوزراء، خلال زيارته الاخيرة الى منطقة كردستان العراق.

العالم-العراق

وذكر المكتب الإعلامي للعامري في بيان، اليوم الاربعاء، إنه "ننفي بشكل قاطع ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام والشخصيات السياسية بخصوص موضوع مناقشة تشكيل الحكومة أو ترشيح أي شخصية سياسية لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلال زيارة السيد هادي العامري لإقليم كردستان و الحوارات التي أجريت مع السيد مسعود البارزاني والسيد رئيس إقليم كردستان والسيد رئيس حكومة الإقليم، وكل ما يتداول بهذا الخصوص كذب محض ويقع ضمن محاولات خلط الأوراق وتضليل الرأي العام".

ودعا تحالف الفتح في البيان "وسائل الإعلام الى توخي الدقة والحذر ونقل المعلومة من مصادرها الرسمية".

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