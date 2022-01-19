العامري ينفي مناقشة تشكيل الحكومة خلال زيارته الى اربيل

العالم-العراق

وذكر المكتب الإعلامي للعامري في بيان، اليوم الاربعاء، إنه "ننفي بشكل قاطع ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام والشخصيات السياسية بخصوص موضوع مناقشة تشكيل الحكومة أو ترشيح أي شخصية سياسية لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلال زيارة السيد هادي العامري لإقليم كردستان و الحوارات التي أجريت مع السيد مسعود البارزاني والسيد رئيس إقليم كردستان والسيد رئيس حكومة الإقليم، وكل ما يتداول بهذا الخصوص كذب محض ويقع ضمن محاولات خلط الأوراق وتضليل الرأي العام".

ودعا تحالف الفتح في البيان "وسائل الإعلام الى توخي الدقة والحذر ونقل المعلومة من مصادرها الرسمية".