'إعصار اليمن' رسالة ردع نوعية محقة من صنعاء إلى أبوظبي المعتدية  

العالم- البحرين

واضاف المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيان بهذا الخصوص: لقد أرسى الشعب والجيش اليمنيَين من جديد قواعد اشتباك وردع لوقف العدوان الجائر والهمجي على أرض اليمن وسمائه وبحره، وذلك بعملية ردع موفقة في العمق الإماراتي، أعلن عنها المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية «العميد يحيى سريع» بشكل مقتضب في مؤتمر صحفي مطلقًا عليها اسم «إعصار اليمن»، وهي رسالة تحذيرية جديدة إلى حاكم إمارة أبوظبي «محمد بن زايد» والإدارة الأمريكية التي تدير رحى هذه الحرب العدوانية القذرة على أبناء اليمن الشرفاء.

وهذا هو نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

{الَذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَاسُ إِنَ ٱلنَاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ}

لقد أرسى الشعب والجيش اليمنيَين من جديد قواعد اشتباك وردع لوقف العدوان الجائر والهمجي على أرض اليمن وسمائه وبحره، وذلك بعملية ردع موفقة في العمق الإماراتي، أعلن عنها المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية «العميد يحيى سريع» بشكل مقتضب في مؤتمر صحفي مطلقًا عليها اسم «إعصار اليمن»، وهي رسالة تحذيرية جديدة إلى حاكم إمارة أبوظبي «محمد بن زايد» والإدارة الأمريكية التي تدير رحى هذه الحرب العدوانية القذرة على أبناء اليمن الشرفاء.

إننا نشدد في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير على أهمية أن تضع هذه الحرب العدائية الظالمة أوزارها فورًا، ومن دون تأخير، وفك الحصار الظالم عن الشعب اليمني الشقيق؛ كما نؤكد حق اليمنيين المعتدى عليهم والمظلومين في الدفاع عن أرضهم وسيادتهم أمام كل معتدٍ وغازٍ.

كما نستنكر الجريمة السعودية الأمريكية المروعة الأخيرة على حي الليبي السكني في العاصمة صنعاء، والتي خلفت 23 شهيدًا مدنيًا بينهم أطفال ونساء من أسرة واحدة في حصيلة غير نهائية، وسط صمت ما يسمى بالمجتمع الدولي، ونعلن مجددًا من البحرين تمام التضامن والمصير المشترك مع أهلنا المظلومين في اليمن، مترحمين على شهدائهم داعين الله بالشفاء العاجل لجرحاهم، ومتيقنين أن النصر حليفهم بإذن الله.

المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير