الكاظمي يزور الحكيم ويبحثان تشكيل الحكومة

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وذكر بيان صدر عن مكتب الحكيم، “استقبلنا دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي واستعرضنا مستجدات الوضع السياسي والواقع الأمني والخدمي في البلاد”.

وأضاف، “دعونا إلى تشكيل حكومة متوازنة ضمن التوقيتات الدستورية وأهمية أن تنهض الحكومة القادمة بمهامها في توفير الخدمات وفرص العمل والكثير من التحديات والأولويات”.

وتابع، “كما ناقشنا مستجدات الواقع الصحي بعد الموجة الرابعة التي ضربت البلاد وحثثنا ودولته المؤسسات المعنية على تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بالتوعية واللقاحات”.

وأشار إلى أنه “تم التأكيد على تفعيل الجهد الإستخباري أكثر من ذي قبل وإدامة العمليات الإستباقية، ودعونا إلى مراعاة مصالح المواطنين عند اتخاذ القرارات والمواقف”.