عاصفة ثلجية تعد الأقوى على مدى سنوات تجتاح كردستان العراق

العالم - العراق

وذكرت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في منطقة كردستان العراق، أن العاصفة القطبية ثلجية هي الأقوى خلال هذا الشتاء، وأن الثلوج ستهطل في مراكز المدن بما فيها، أربيل، في الوقت الذي يسود فيه الطقس شديد البرودة والصقيع بقية المحافظات العراقية.

من جهته قال الخبير المناخي دارا حسن: “بالرغم من تدني درجات الحرارة وتشكل الصقيع وما يرافق ذلك من حوادث وأضرار تعطل لحد كبير سير الحياة اليومية للناس، إلا أن هذه الهطولات المطرية والثلجية الغزيرة ستنعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وعلى رأسها قطاع الزراعة”.

وأشار الخبير المناخي إلى أن العاصفة تعد الأقوى على مدى سنوات، وتأثيراتها ستطال أجزاء من محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى وغيرها من المناطق التي ستتأثر جزئيا بهذه الموجة الثلجية”.