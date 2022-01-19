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مصرع 10 أشخاص جراء فيضانات في عاصمة مدغشقر

مصرع 10 أشخاص جراء فيضانات في عاصمة مدغشقر
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

لقي 10 أشخاص مصرعهم وشرّد أكثر من 12 ألف مواطن جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أغرقت أجزاء من أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر.

العالم- منوعات

وقال المسؤولون إن المياه غمرت ما لا يقل عن 2400 مسكن في العاصمة، بينما غرقت المناطق المنخفضة من المدينة في المياه العميقة وانهارت ستة منازل في مناطق عليا من المدينة بسبب هطول الأمطار اليوم الأربعاء.

وجرى استخدام ثلاث صالات للألعاب الرياضية في المدينة لإيواء الأسر النازحة بينما احتمى آخرون في المدارس ومكاتب الحكومة المحلية.

ومع استمرار هطول الأمطار واقتراب إعصار محتمل من الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي حذر المسؤولون من انهيارات أرضية محتملة في العاصمة التي بنيت على تلال شديدة الانحدار.

ودعا الرئيس أندري راجولينا إلى اجتماع طارئ بشأن أزمة الفيضانات، وفقا لما أعلنه مكتبه.

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