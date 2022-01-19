الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 19-01-2021

الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 19-01-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 19-01-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موقع ليبي يكشف عن هبوط طائرة أمريكية في بنغازي ومغادرتها بعد ساعة

بالفيديو.. الطيران الأميركي يحذر من شبكات الجيل الخامس لهذا السبب..

الحكومة الايرانية تصادق على مشروع سكة ​​حديد الشلامجة - البصرة

الصحة الإيرانية: تقلص الوفیات بکورونا إلى 19 حالة

فراغ بنک أهداف الامارات في اليمن واللجوء الی حرب المجازر

زجاجات حارقة صوب مركبات مستوطنين وإحراق واحدة بالضفة المحتلة