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التدخل الأمريكي في السودان يستمر و دبلوماسيان أمريكيان يزوران الخرطوم

التدخل الأمريكي في السودان يستمر و دبلوماسيان أمريكيان يزوران الخرطوم
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

استمرارا للتدخلات أمريكية في السودان وصل دبلوماسيان أمريكيان بارزان إلى السودان يوم الأربعاء في ظل الأزمة المتواصلة التي تعصف البلاد منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر.

العالم - السودان

والتقت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي في، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد لأول مرة بنشطاء مؤيدين للديمقراطية من "تجمع المهنيين السودانيين"، وفقا لسفارة الولايات المتحدة في الخرطوم.

ومن المقرر أن يلتقيا لاحقا قادة الجيش الحاكمين للبلاد وشخصيات سياسية أخرى.

وقبل وصولهما إلى الخرطوم حضر ساترفيلد وفي "مؤتمر أصدقاء السودان" بالسعودية .

وتضم مجموعة أصدقاء السودان كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات دولية أخرى ومؤسسات مالية عالمية.

وأدى الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر الماضي إلى خروج انتقال السودان إلى الحكم الديمقراطي عن مساره بعد ثلاثة عقود من القمع والعزلة الدولية في ظل الرئيس السلطوي عمر البشير الذي أطيح به خلال انتفاضة شعبية في أبريل 2019.

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