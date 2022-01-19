الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢
٠٦:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مدينة القريات السعودية تسجل أدنى درجة حرارة منذ 30 عاما

مدينة القريات السعودية تسجل أدنى درجة حرارة منذ 30 عاما
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

سجلت مدينة القريات السعودية أدنى درجة حرارة في المملكة منذ 30 عاما.

العالم - منوعات

وأوضح المركز الأرصاد في السعودية أن مدينة القريات عند الحدود مع الأردن سجلت الثلاثاء خمس درجات تحت الصفر، وعرعر عند الحدود مع العراق أربع درجات تحت الصفر، مشيرا في تقاريره اليومية إلى استمرار موجة البرد على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع مع إمكان تكوّن الصقيع.

وتعرف السعودية بأنها واحدة من أكثر دول العالم حرا لكنّ مناطقها الشمالية عادة ما تتعرض لموجات برد شديد خلال فصل الشتاء.

وفي تبوك في شمال غرب البلاد، غطت الثلوج جبل اللوز ما دفع مئات الأسر السعودية للخروج للتنزه واختبار الطقس البارد.

وتوقع المصادر السعودية أن "تشتد الموجة السيبيرية خلال نهاية هذا الأسبوع وتؤثر على أجزاء في وسط السعودية مثل مدينة الرياض" التي شهدت أمطارا غزيرة نهاية الاسبوع الماضي.

روابط ذات صلة

قانون سعودي صادم حول جريمة التحرش بالنساء!

عمرها 4500 عام.. اكتشاف ممرات جنائزية "سريعة" بالسعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مدينة القريات السعودية تسجل أدنى درجة حرارة منذ 30 عاما

موقع ليبي يكشف عن هبوط طائرة أمريكية في بنغازي ومغادرتها بعد ساعة

بالفيديو.. الطيران الأميركي يحذر من شبكات الجيل الخامس لهذا السبب..

الحكومة الايرانية تصادق على مشروع سكة ​​حديد الشلامجة - البصرة

الصحة الإيرانية: تقلص الوفیات بکورونا إلى 19 حالة

فراغ بنک أهداف الامارات في اليمن واللجوء الی حرب المجازر