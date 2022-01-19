بالفيديو..التوتر بين واشنطن وموسكو الى أين؟!

العالم - خاص بالعالم

وصرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "الولايات المتحدة ستواصل بلا كلل الجهود الدبلوماسية لمنع حدوث عدوان روسي على أوكرانيا.سيكون هناك آثار مدمرة لأي غزو روسي لأوكرانيا".



من جهته قال وزير الخارجية الاوكراني ان قوات بلاده لا تخطط للهجوم على من تصفهم كييف بالانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: "وزير الخارجية الروسي يتهرب من التواصل معي ونتمنى أن يكون سلوك موسكو أقلّ عدوانية، علاقتنا مميزة مع أميركا ونتعاون في المجال العسكري وهذا يعزز دفاعاتنا".



ومن خلال التهويل والاتهامات لموسكو اجتهد وزير الخارجية الاميركي بتوقعاته وقال ان روسيا قد تشن هجوما جديدا على أوكرانيا بإشعار قصير جدا وذلك لدى لقائه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بينما تقول روسيا إن التوتر بخصوص أوكرانيا يتزايد وإنها ما زالت تنتظر ردا أميركيا كتابيا على مطالبها الشاملة المتعلقة بضمانات أمنية من الغرب.

وسلط هذان التصريحان الضوء على الهوة التي تفصل بين واشنطن وموسكو في الوقت الذي يتأهب فيه بلينكن لعقد اجتماع مع سيرجي لافروف الجمعة وصفه خبراء روس بالفرصة الاخيرة.



وحول عرض انقرة التوسط، علق الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف على اقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجمع نظيريه الروسي والأوكراني إلى طاولة واحدة، وقال ان الكرملين يرحب بجهود أي دولة بإمكانها المساعدة في تسوية الوضع في أوكرانيا، مضيفا أن الخلافات الرئيسية بين موسكو وكييف تتعلق على وجه التحديد بتعثر تنفيذ اتفاقيات مينسك من قبل الاخيرة.



وعلى ضوء المواقف المتوترة، حمل نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف، واشنطن والناتو مسؤولية تدهور الوضع في مجال الأمن الأوروبي حتى هذا المستوى الحرج.

وأضاف ريابكوف، ان واشنطن والناتو يعملان على تحويل أوكرانيا وسيلة ضغط على روسيا، أشار الى أن بلاده تفضل التوصل إلى اتفاقيات بشأن الضمانات الأمنية في المقام الأول مع الولايات المتحدة، لأن إشراك مجموعة واسعة جدا من الدول في هذه العملية يأتي بنتائج عكسية.