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تنديدًا بهدم منزلي عائلة صالحية...

الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين ومتضامنين في القدس

الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين ومتضامنين في القدس
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، 5 مقدسيين ومتضامنين، خلال مشاركتهم في وقفة نظمت أمام منزل رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون؛ تنديدًا بهدم منزلي عائلة صالحية في حي الشيخ جرّاح.

العالم- فلسطين

كما نظم عشرات المقدسيين والمتضامنين وقفة أمام مركز تحقيق "المسكوبية" الاحتلالي في القدس؛ للمطالبة بالإفراج عن أفراد عائلة صالحية والمتضامنين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، أثناء اقتحامها منزلي عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة قبل هدمهما.

وتحت جنح الظلام، حشدت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" آلياتها وجنودها، لتنقض على منزلين لعائلة المقدسي محمود صالحية لتسويهما بالأرض التي استولت عليها ضمن مخططاتها الاستيطانية التوسعية.

وأقدمت قوات الاحتلال -فجر الأربعاء- على تدمير منزلين سكنيين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح شرقيّ القدس المحتلة، بعد إخلاء سكانهما عَنوة، والاعتداء عليهم واعتقال 26 منهم ومن المتضامنين معهم.

جاء ذلك بعد يومين من تدمير الاحتلال 5 منشآت للعائلة، ضمن جرائم الهدم والتهجير القسري، التي تصل إلى جرائم التطهير العرقي، وفق منظمات حقوقية.

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