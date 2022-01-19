الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢
١٠:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بايدن يهدد روسيا بـ'كارثة وعقوبات غير مسبوقة'

بايدن يهدد روسيا بـ'كارثة وعقوبات غير مسبوقة'
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تهديدات لروسيا بفرض عقوبات "غير مسبوقة" في حال شنت "هجوما" على أوكرانيا، محذرا موسكو من "كارثة" في حال التصعيد.

العالم - الأميرکيتان

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي له يوم الأربعاء، إن "هذه ستكون كارثة لروسيا إذا مضت في غزو أوكرانيا"، وأن "الروس سيدفعون ثمنا باهظا" في حال التصعيد.

وردا على سؤال لماذا يعتقد هو أن التهديد بالعقوبات الجديدة سيؤثر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال بايدن: "لأنه لم ير من قبل مثل هذه العقوبات التي وعدت بفرضها في حال قيامه بهذه الخطوة".

وأضاف بايدن أنه على قناعة بأن بوتين "لا يريد حربا واسعة النطاق".

يذكر أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية بالتحضير للهجوم على أوكرانيا، ولفتت إلى أن الغرب يستغل هذا الوضع لتبرير زيادة الحضور العسكري للناتو على تخوم روسيا.

روابط ذات صلة

بلينكن يحذر من إرسال قوات روسية اضافية باتجاه أوكرانيا

ألمانيا ترفض بشدة تزويد أوكرانيا بالأسلحة

بلينكن يصل إلى العاصمة الأوكرانية

كندا ترسل عناصر قوات خاصة إلى أوكرانيا

روسيا تنفي معلومات عن إجلاء دبلوماسيها من أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بايدن يهدد روسيا بـ'كارثة وعقوبات غير مسبوقة'

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها حيال معاملة نزلاء سجن غوانتانامو الأمريكي

إقرار رسمي إماراتي باستخدام اليمنيين الصواريخ في استهداف أبو ظبي

رغم أنف الحاقدين سيبقى الشهيد سليماني.. قائدا قومياً وإسلامياً وعالمياً وإنسانياً خالداً

المظاهرات في تونس.. بالفيديو..حركة النهضة تحمل سعيد مسؤولية مقتل أحد مناضليها

محامية أردنية تتعرض للتجسس عبر برنامج 'بيغاسوس الإسرائيلي'