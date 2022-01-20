الاتحاد الأفريقي يؤكد دعم جهود ترتيب المرحلة الانتقالية بالسودان

العالم - السودان

وقال بلعيش، عقب لقاء مع عضو مجلس السيادة الانتقالي، أبو القاسم محمد برطم، في القصر الجمهوري، اليوم الأربعاء.

الاتحاد الأفريقي سيدعم كل الجهود والمساعي الوطنية لرأب الصدع وتعزيز الإجماع الوطني وترتيب المرحلة الانتقالية على الأسس التي يتفق عليها السودانيون خاصة الأغلبية الصامتة.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 ، والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وأعلن عبد الله حمدوك في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقالته رسميا من منصب رئيس الوزراء السوداني، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي، وأكد حمدوك في خطاب استقالته، أن الاتفاق كان محاولة لحقن الدماء وجلب الأطراف إلى طاولة الحوار.

ومؤخرا، وجه البرهان بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في يوليو/تموز 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

وقتل سبعة متظاهرين خلال مظاهرات في السودان شارك فيها الآلاف الاثنين الماضي، ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان منذ قرابة ثلاثة أشهر.