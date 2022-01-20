الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢
٠٩:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 20-01-2022

الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 19-01-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي : سياسات واشنطن تهدف لإضعاف الدول المستقلة عبر زعزعة استقرارها

ما يراه اعضاء حكومة بينت رأي العين وينكرونه 

وزير النفط يعلن عن اتفاقيات مهمة للغاية مع روسيا في مجال الطاقة

القطع البحرية الايرانية تستقبل السفن الصينية والروسية المشاركة في مناورات الحزام الامني

الأدميرال تاج الديني: مناورات الحزام البحري سوف تتواصل + فيديو

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 20-01-2022