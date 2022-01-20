اهمية قمة رئيسي-بوتين ونتائجها استراتيجيا

العالم - مع الحدث

ضيف البرنامج مدير المركز العالمي للتوثيق جهاد سعد قال إننا نشهد مرحلة نهاية التعدد الروسي في التحالف الاستراتيجي مع الجمهورية الإسلامية، وهذا ناتج ليس فقط عن السياسات الروسية التي اتبعت منذ ان تسلم الرئيس بوتين الرئاسة، ولكن ايضا ناتج عن العدوانية الصارخة في سياسات الغرب تجاه البلدين.

واعرب سعد عن اعتقاده بوجود حاجة متبادلة لتقوية العلاقات بين البلدين، فروسيا مقابل عدوانية الغرب تحتاج الى توطيد العلاقات مع ايران، وايران مع خطتها الجديدة في التعامل مع النفوذ الغربي والحصار تحتاج الى فض بعض الخلافات مع روسيا.

اما ضيف البرنامج الخبير الاستراتيجي هادي محمدي فقال إن زيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لموسكو تثبت ان هناك علاقات خاصة بين ايران وروسيا، وذلك يتضح من خلال طريقة استقبال الرئيس رئيسي.

واضاف محمدي ان هذه الزيارة تعتبر زيارة ناجحة وعلى مستوى عال ومنعطف جديد في تطورات العلاقات الايرانية الروسية ومع الشرق، من خلال العلاقات مع الصين وروسيا والعلاقات مع جيران ايران اقتصاديا وسياسيا وفي ملفات اخرى.

من جهته قال ضيف الحلقة الخبير في الشؤون الروسية مسلم شعيتو ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نادرا ما يعقد لقاءات مباشرة في ازمة الكورونا التي اجتاحت العالم.. والاستقبال الحار الذي تم للرئيس الايراني، بالاضافة الى البرنامج الواسع في زيارة الرئيس رئيسي، ابتداء من زيارة المسجد الاساسي في موسكو ومن ثم القاء كلمة في الدوما الروسي، تعبر عن الاهمية التي توليها روسيا لهذه الزيارة.

واضاف شعيتو: يبدو ان البلدين ينتقلان الى علاقات مهمة تفرضها ايضا اجراءات الحظر واللهجة والموقف العدائي من قبل الولايات المتحدة ضد روسيا وايران وتركيا.

وفي ما يخص مفاوضات فيينا قال شعيتو إن الرئيس رئيسي وكل المحللين يقولون ان الموقف الروسي موقف داعم جدا لما تطلبه ايران، وان روسيا مستعدة للدفاع عما تقوله ايران في هذه المفاوضات، اذن هناك تعاون سياسي واضح تماما من اجل انجاز هذا الاتفاق للانتقال لمرحلة متقدمة في العلاقة بين الدولتين.

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https://www.alalam.ir/news/6004763