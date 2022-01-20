منظمات دولية تدعو الأمم المتحدة لحماية المدنيين في اليمن+ فيديو

العالم - اليمن

قصف سعودي إماراتي هو الأعنف على المناطق السكنية في العاصمة اليمنية ومحافظات أخرى بالتزامن مع استهداف مطار صنعاء ومشروع النظافة في منطقة عصر بسلسلة غارات.

طيران العدوان شن عدة غارات على مستشفى مديرية عين ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمستشفى، مستهدفا منزلين ومزرعة ومحطة وقود في ذات المنطقة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

مصادر ميدانية قالت إن العدوان شن عشرات الغارات منذ أيام على مديرتي عين وحريب وإن آلاف المواطنين أصبحوا محاصرين في منازلهم ولا يستطيعون الخروج أو التنقل.

القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان على الديلمي حمل في كلمة له الأمم المتحدة مسؤولية عدم التحرك لإيقاف العدوان وقتل الأطفال والنساء، واعتبر أن ما يحدث في اليمن بمشاركة وضوء أميركي.

منظمات حقوق الإنسان استغربت صمت المجتمع الدولي مشيرة إلى أن الأمم المتحدة عاجزة عن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وإحالة المرتكبين للمحاكمة.

وطالبت الأمم المتحدة بإيقاف هذا الحرب العبثية التي تمارسها أميركا والعمل على حماية المدنيين، كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإلزام الدول المشاركة في العدوان بإيقافه و فك الحصار وإلزامهم بالقوانين الدولية التي تحرم استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

التصعيد السعودي الإماراتي في اليمن ترافق مع تصريحات أميركية تلويح بتوصيف حركة أنصارالله منظمة إرهابية دولية.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إدارته تبحث إعادة تصنيف حركة أنصارالله منظمة إرهابية دولية بعد هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على الإمارات.

لكن بايدن أقر بأن إنهاء الصراع بين حركة آنصارالله وحكومة هادي والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية والإمارات سيكون صعبا جدا.

تصريحات بايدن تعكس عدم وجود رغبة أميركية حقيقة لإنهاء العدوان على اليمن منذ أطلاق مبادرة بعد وقت قصير من توليه منصبه قبل عام لدعم جهود الأمم المتحدة الرامية لاستئناف محادثات السلام ووضع حد لما تصفه المنظمة بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وعين بايدن في إطار تلك المبادرة التي أطلقها العام الماضي الدبلوماسي تيم ليندركينغ مبعوثا خاصا لليمن.

وكانت وزارة الخارجية قد ألغت قرارا اتخذته إدارة ترامب في ساعاتها الأخيرة بإدراج الحركة على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

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