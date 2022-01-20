الطيران الأميركي يوضح اشكالية خدمات الجيل الخامس

العالم - خاص بالعالم

مخاوف استخدام شبكات الجيل الخامس للاتصالات في حركة الطيران رجعت خطوة للوراء فقد قالت شركات طيران أمريكية إن نشر هذه الشبكات أسفر عن تأثير بسيط فقط على السفر الجوي، لذا اصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية موافقات جديدة للسماح بعمليات هبوط مرتبطة بالطقس السيء وعدم وضوح الرؤية.

هذا بينما حذرت الإدارة نفسها من الموافقات التي أصدرتها متوقعة تأثر رحلات في بعض المطارات.

وقال كريس أوسولد وهو نائب الرئيس الأول لمجلس المطارات الدولي لشؤون السلامة والتنظيم: 'استنادًا لما لدينا من معلومات سيكون حل مشكلات G5 طويلًا وتدريجيًا على مدار أسابيع أو شهور، لذا يجب أن يتوقع الركاب والشاحنون حدوث تأخيرات وانقطاعات حتى يتم حل هذه المشكلات بالكامل.'

وأوضحت الإدارة أن زيادة الموافقات الممنوحة لطائرات بوينغ وإيرباص تعني إمكانية هبوط 62 بالمئة من الطائرات التجارية الأمريكية بسبب الطقس السيء في بعض المطارات.

وقال جون تيلياكوس هو نائب الرئيس التنفيذي للعمليات وخدمة العملاء في مطار تامبا الدولي: 'نحن نراقب الطقس عن كثب، وبسبب قيود G5، هناك احتمال خلال ظروف الرؤية المنخفضة أن نشهد تحويلات تأتي إلى مطار تامبا الدولي'.

وألغى عدد كبير من شركات الطيران العالمية رحلات إلى الولايات المتحدة أو غيّر طراز الطائرات المستخدمة في تلك الرحلات بسبب مخاوف من حدوث تداخل بين الإشارات القوية المنبعثة من نشر شبكة الجيل الخامس وبين أنظمة الطائرات، وانتقدت طيران الإمارات، وهي أكبر مشغل للطائرة بوينج 777 في العالم، الرسائل المتباينة معلنة تعليق رحلاتها إلى 9 وجهات أمريكية.

واتفقت شركات الاتصالات الكبرى مع السلطات الاتحادية الأمريكية على إطلاق خدمة الاتصالات الجديدة خلال الشهر الحالي ثم وافقت شركتين منهما وهما أيه تي أند تي وفيرزون على تأجيل تشغيل بعض أبراج الاتصالات اللاسلكية الجديدة قرب مطارات رئيسية.