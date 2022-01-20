الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢
٠١:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 20-01-2021

الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 20-01-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وسائل إعلام:واشنطن قد توافق على إمداد تركيا بـ"إف-16"

رئيسي: التمهيدات متوفرة لابرام الوثيقة الشاملة للتعاون بين ايران وروسيا

المتهمون بجريمة 'جبلة' يحالون على محكمة الجنايات

الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية…

ناسا تكشف عن ثمانية كويكبات ستمر بالقرب من الأرض هذا الشهر

الغرامة المالية والسجن لمروجي الشائعات حول كورونا في السعودية