بيسكوف: ننتظر ردا مكتوبا من واشنطن بشأن الضمانات الأمنية

العالم-روسيا

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، في تصريح صحفي اليوم الخميس، في معرض جوابه عن سؤال حول ما إذا كان وقت تلقي الإجابة مهما: "الوقت مهم. نحن نقول إننا ننتظر ردا خلال الأيام القليلة المقبلة، ليس بالضرورة غدا ... يمكن أن يكون الأسبوع المقبل".

وقال: "إن عدم قبول أوكرانيا في الناتو على المدى القصير لا يعني رفض قبول أوكرانيا على المدى المتوسط. والمدى المتوسط​​، من وجهة نظر تطور الأحداث في العلاقات الدولية، هي لحظة واحدة. لذلك، كل هذا لا يزال بحاجة إلى توضيح، والأهم من ذلك، هو أن نعرف الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال الوثائق المكتوبة التي ننتظرها في الأيام القليلة القادمة".

وأوضح بيسكوف أن التهديدات الأمريكية ضد روسيا قد تعطي آمالا مضللة لبعض القادة الأوكرانيين الذين قد يقررون إعادة إشعال الحرب الأهلية في البلاد.

وشدد على أن موقف موسكو من مسألة عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو هو أمر أساسي بالنسبة لموسكو، كذلك مثل مسألة عدم نشر أسلحة استراتيجية على أراضي هذا البلد.

وفي نهاية السنة المنقضية نشرت روسيا مشروع اتفاق مع اميركا وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية.

وطالبت موسكو على وجه الخصوص في هذا المشروع من شركائها الغربيين بضمانات قانونية لرفض المزيد من توسع الناتو إلى الشرق، وضم أوكرانيا كعضو في الحلف، وإنشاء قواعد عسكرية في دول الاتحاد السوفيتي سابقا.