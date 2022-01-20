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بعد توقف مؤقت..

استئناف الرحلات الجوية لمطار السليمانية الدولي

استئناف الرحلات الجوية لمطار السليمانية الدولي
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مطار السليمانية الدولي اليوم الخميس، استئناف رحلاته الجوية بعد توقف مؤقت.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مدير المطار طاهر عبد الله قوله، إن "حركة الطيران استؤنفت بعد توقف مؤقت بسبب كثافة تساقط الثلوج".

وفي وقت سابق، علقت إدارة مطار السليمانية الدولي، تسيير الرحلات الجوية، بسبب تردي أحوال الطقس.

وقالت إدارة المطار في بيان، إنه بسبب كثافة الثلوج التي هطلت على مناطق كردستان، تم تعليق الرحلات الجوية في مطار السليمانية الدولي.

وكان المتنبئ الجوي قد افاد في وقت سابق الثلاثاء، أن محافظة السليمانية في شمال العراق، سجلت درجات حرارة متدنية بعد هطول الثلوج، وكتب المتنبئ صادق عطية؛ أن مدينة السليمانية سجلت صباح الثلاثاء (-13°م) تحت الصفر، مضيفا أن العاصمة بغداد سجلت (-1)°م كما سجلت البصرة (7)°م، فيما سجلت الرطبة غربي العراق (-5)°م تحت الصفر.

وأوضح عطية أن البرد والانجماد يطال مناطق واسعة من مدن العراق ويستمر لغاية منتصف الأسبوع المقبل.

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