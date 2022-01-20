شاهد..اقامة مؤتمر دولي في ايران احتفاء ببطولات اهالي غزة

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وقال رئيس المجلس الإسلامي الفلسطيني في لبنان شیخ نمر زغموت: "مضى زمن الافساد الاول للصهاينة ونحن الان في زمن الافساد الثاني، الافساد الثاني ان شاءالله سيكون قضائه على ايدي اخوانكم في فلسطين".

كلمات علماء الدين جاءت مؤكدة على النهج المقاوم للفلسطينين أمام الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، كما نددت بالتطبيع بكل أشكاله داعية الأمة الإسلامية والعربية لمساندة القضية بكل أبعادها.

وقال خليل واعظ وهو أحد کوادر تنسیق المؤتمر: "غزة هي منطلق الثورة، ومنطلق المقاومة الفلسطينية ومنطلق الحركة الجديدة في نضال الشعب الفلسطيني وغزة هي بداية سقوط الاحتلال الاسرائيلي وبداية سقوط القوى العظمى في منطقة الشرق الاوسط".

وشن الكيان الإسرائيلي هجوما عسكريا على غزة في 27 من كانون الأول/ديسمبر 2008، واستمرالعدوان 22 يوما وأدت بحسب تقاير لاستشهاد 1400 فلسطيني.

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