الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢
٠٢:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المتهمون بجريمة 'جبلة' يحالون على محكمة الجنايات

المتهمون بجريمة 'جبلة' يحالون على محكمة الجنايات
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

قررت محكمة تحقيق الحلة، اليوم الخميس، إحالة المتهمين بجريمة جبلة على محكمة جنايات بابل لاجراء محاكمتهم.

العالم - العراق

وافاد موقع "السومرية نيوز"، ان المركز الإعلامي ل‍مجلس القضاء الأعلى أعلن في بيان، أن "قاضي التحقيق المكلف بالنظر في القضية الخاصة بحادثة جبلة قرر بعد اكتمال التحقيق إحالة المتهمين بارتكاب جريمة جبلة على محكمة جنايات بابل لاجراء محاكمتهم على وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وسوف يحدد موعد المحاكمة قريباً".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد وعد في الخامس من كانون الثاني /يناير الجاري، أسرة ضحايا جبلة في محافظة بابل، بالمتابعة المستمرة للملف وتطبيق العدالة بحق المجرمين.

وقال الكاظمي خلال زيارته مجلس العزاء المقام على أرواح ضحايا جريمة ناحية جبلة، ان :"ما حدث هو مجزرة حقيقية تدمي القلب، مجرمون يتسترون تحت غطاء مؤسسات الدولة، ويرتكبون جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها"، مضيفا "أسرعنا في اتخاذ الإجراءات بحق المتورطين، ونشكر تعاون القضاء معنا في هذا الصدد، كما قررنا إقالة قائد شرطة بابل، ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، ووجهنا بتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم".

روابط ذات صلة

الكاظمي يعد أسرة ضحايا جبلة بمتابعة الملف والقصاص من المجرمين

العراق.. تصاعد الغضب السياسي والشعبي بسبب جريمة جبلة

الكاظمي يصدر 4 قرارات تتعلق بحادثة جبلة

كشف تفاصيل حول المتهمين بجريمة جبلة في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس... تأجيل النظر في قضايا جرائم انتخابات 2019

الناطق باسم الحكومة: زيارة رئيسي الى روسيا خطوة ناجحة نحو تحقيق إيران القوية

أسوأ موجة جفاف تواجهها سوريا منذ 70 عاما

ائتلاف 14 فبراير: إعصار اليمن رسالة ردع نوعية محقة من صنعاء إلى أبوظبي

تحذير: لا تنم والتلفاز أمامك!

خبير في العلاقات الدولية: ايران قطب اساسي على الساحة الدولية+بالفيديو