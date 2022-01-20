ائتلاف 14 فبراير: إعصار اليمن رسالة ردع نوعية محقة من صنعاء إلى أبوظبي

العالم-البحرين

وجدّد المجلس السياسيّ في بيانٍ له عبر موقع الائتلاف الإلكترونيّ، «تضامن البحرين والمصير المشترك مع الشعب اليمنيّ، ودعا الله عز وجل الرحمة على شهدائهم، والشّفاء العاجل لجرحاهم، وأكّد أن النّصر حليفهم».

وأشاد الائتلاف باشتباك الشّعب والجيش اليمنيَّين، وردعهما لوقف العدوان الجائر والهمجيّ على أرض اليمن وسمائه وبحره، وعمليّة الردع الموفّقة في العمق الإماراتيّ، والتي أعلن عنها المتحدّث باسم القوّات المسلّحة اليمنيّة «العميد يحيى سريع» بعنوان «إعصار اليمن»، والتي تُعدّ رسالةً تحذيريّة جديدة إلى حاكم أبوظبي «محمد بن زايد»، والإدارة الأمريكيّة التي تدير رحى هذه الحرب العدوانيّة على شعب اليمن – وفق البيان.

وشدّد على أهميّة أن تضع هذه الحرب العدائيّة الظّالمة أوزارها فورًا، ومن دون تأخير، وفكّ الحصار الظّالم عن الشّعب اليمنيّ الشقيق؛ كما أكد حقّ اليمنيّين المعتدَى عليهم، والمظلومين في الدّفاع عن أرضهم وسيادتهم، أمام كلّ معتدٍ وغازٍ – بحسب البيان.