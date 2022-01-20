برهم صالح يؤكد انفتاح العراق على المجتمع الدولي

العالم - العراق

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح تسلم، اليوم، في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفراء كلٍّ من جمهورية كوريا الجنوبية تشوي سونغ سو، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلقاسم محمودي، وجمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية دورغا براساد، وجمهورية سلوفينيا بريموز سلكو، وجمهورية كازاخستان ايداربيك توماتوف، وجمهورية استوينا لمبيت ايبو، وجمهورية ايرلندا فينسنت اونيل، وجمهورية سلوفاكيا مارك فارغا، وجمهورية بوركينا فاسو الاسان مونيه، وجمهورية نيجيريا الاتحادية فاروق مالامي يابو، ومملكة النرويج اسبن ايفينت ليندبيك، وجمهورية قبرص ميخاليس ايوانو".

وأكّد رئيس الجمهورية خلال استقباله السفراء كلاً على حدة، "انفتاح العراق على المجتمع الدولي وتعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية، ودعم التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وفي طليعتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والأوضاع الصحية والبيئية ومواجهة التغيّر المناخي".

وتمنى صالح للسفراء "النجاح والتوفيق في أداء مهامهم، وبما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم".

من جانبهم، قدّم السفراء شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، وأكدوا "تطلّع بلدانهم لتعزيز العلاقات مع العراق في مختلف المجالات ودعم أمنه واستقراره".