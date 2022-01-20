المشاهد الاولى من معارك القوات اليمنية ومرتزقة الامارات في شبوة

العالم - خاص بالعالم

المشاهد توثق بشكل دقيق صد القوات اليمنية عشرات الهجمات لمرتزقة الامارات وتكبيدهم خسائر فادحة في الارواح والمعدات، وأظهرت المشاهد فشل الجماعات التكفيرية في التقدم حيث رصدت الكاميرات محاولة تقدم لأرتال ومدرعات المرتزقة في المناطق المفتوحة، قبل أن ينقض عليهم مقاتلوا الجيش واللجان الشعبية من السلاسل الجبلية المنتشرة على طول خط المعركة.

المشاهد ظهرت ايضا سقوط العشرات من المرتزقة بين قتيل وجريح حيث لقي العديد من المرتزقة حتفهم بعد تدمير وإعطاب آلياتهم المدرعة بصواريخ وقذائف ضد الدروع.

وبينت المشاهد استخدام مرتزقة الامارات للتجمعات السكانية ومنازل المواطنين أماكن لتمركزهم ومخابي لهم من نيران القوات اليمنية، كما وثقت المشاهد عددا من الأسرى الجرحى الذين تخلى عنهم رفاقهم من المرتزقة في ساحة المعركة، حيث أظهرت لقطات الاعلام الحربي تعامل المجاهدين الإنساني مع جرحى المرتزقة واعطائهم الإسعافات الأولية وتضميد جراحهم.

هذا وكانت القوات اليمنية اعلنت خلال الساعات الماضية صدها هجمات جديدة لقوى العدوان وقال المتحدث العسكري العميد يحيى سريع ان القوات اليمنية افشلت الهجمات الجديدة للعدوان باتجاه مديريتي حريب وعين رغم الغطاء الجوي المكثف دون إحراز أي تقدم للعدو، مؤكدا سقوط أكثر من 50 عنصرا من مرتزقة الإمارات بين قتيل ومصاب وتدمير عدد من المدرعات والآليات.