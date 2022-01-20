وزير النفط الايراني يعلن التوصل الى اتفاقيات مهمة في مجال الطاقة مع روسيا

العالم- ايران

وقال اوجي في تصريح للتلفزيون الايراني اليوم الخميس حول برنامج زيارته الى موسكو: كانت لنا محادثات مكثفة جدا ومتعددة مع كبار المسؤولين الروس من ضمنهم مساعد رئيس الوزراء ووزير الطاقة وكذلك مدراء الشركات الروسية المرموقة.

واضاف: انه تم طرح مشاريع مختلفة على الجانب الروسي في مجالات تطوير حقوق النفط والغاز وانشاء مجمعات مصافي تكرير وبتروكمياويات ووحدات "ال ان جي" ونقل التكنولوجيا خاصة لزيادة الاستخراج من حقول النفط والغاز.

وحول اللقاء مع الشركات الروسية الناشطة في قطاع النفط والغاز قال: خلال المحادثات العديدة التي اجريت مع الشركات الروسية المرموقة خلال الشهرين الاخيرين، تم التوصل الى اتفاقيات مهمة جدا.

واشار اوجي الى اهمية هذه الاتفاقيات وقال: ان بعض هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة يمكن ان تكون لها تاثيرات كبيرة في صناعة النفط ذلك لان ايران وروسيا لاعبان قويان في مجال الطاقة في العالم في ضوء طاقاتنا في صناعة النفط وقدرات الشركات الروسية.

ونوه الى اجراء محادثات لتصدير الغاز الروسي عن طريق المقايضة عبر ايران وقال: انه تم خلال الزيارة الجارية طرح مقترح تصدير الغاز الروسي عن طريق المقايضة عبر ايران. خلال الاشهر الاخيرة تم ابرام اتفاق لتصدير الغاز التركمنستاني الى جمهورية اذربيجان عبر ايران وقدمنا مثل هذا المقترح لروسيا لتصدير غازها عبر جمهورية اذربيجان الى جنوب ايران بهدف التصدير الى اي مكان من العالم بصورة "ال ان جي".

وحول لقاءاته بصفته رئيس الجانب الايراني للجنة الايرانية الروسية المشتركة قال: كانت لنا محادثات متعددة مع نظيري الروسي (نيكولاي شولغينوف) ومسؤولين اخرين، حيث تحققت نتائج جيدة في المجالات البنكية والزراعية والمحاصيل الزراعية.

واوضح بانه تم التوصل الى توافقات جيدة في مجال الترانزيت وممر "شمال-جنوب" الذي يحظى باهمية فائقة للبلدين من النواحي الاقتصادية والسياسية وقال: انه تم عرض مقترحات في اطار وزارة الطاقة ووزارة الطرق والقطاع الزراعي حيث نامل بان تفضي الى توقيع اتفاقيات بشانها.