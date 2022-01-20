تجدد التظاهرات في السودان تحت عنوان "الوفاءُ للشهداء"

العالم - مراسلون

تدافعت الوفود الاجنبية نحو السودان بعد ان رأته يتهاوي نحو مستنقع سحيق، ليس لإنقاذه وتدارك أزماته المستفحلة بل لتطبق عليه اكثر، فلن ترضي من الغنيمة بالإياب، هي رؤية الشباب علي الشارع السوداني الذي اصبح ملاذه للخروج من العنف المفرط والظلم الذي حاق بثورته من قبل العسكر الذي أتي بامريكا والكيان الاسرائيلي المحتل ليحل له عقدته السياسية.

وقال احد المواطنين السودانيين: "إن الوفد الاسرائيلي والزيارات الخارجية لا تعبر عن الشعب السوداني وكلها عبارة عن قرارات احادية يتخذها المجلس الانقلابي، وبغض النظر عن رأي الشعب السوداني".

وقال مواطن اخر: "أي جهة تتدخل في الشأن السوداني فانها تعيق التحول الدميقراطي وتصبح عازل وحاجز بين الشعب السوداني وطموحاته واحلامه بان يحقق التحول الديمقراطي المنشود بالتاكيد مرفوض".

تظاهرات خرجت هذه المرة في شارع الستين بالعاصمة السودانية الخرطوم تحت شعار( الوفاء للشهداء) فالعنف المفرط واستخدام الرصاص الحي من قبل العسكر الذي لازم التظاهرات السابقة جعل من المستحيل الجلوس في طاولة حوار واحدة معه حتي وان تحرك المجتمع الدولي.

وتأتي تظاهرة العشرين من يناير لترسل رسالة واضحة من المتظاهرين بأن القصاص لدم هؤلاء القتلي عبر تظاهراتهم السلمية سيكون أُولي الخطوات لمدنية كاملة يرتضيها الشعب السوداني بعيدًا عن الأحزاب السياسية التي تبحث مقاعد لها لا غير.

تاتي هذه التظاهرات بسبب الانتهاكات التي حدثت في السابع عشر من يناير وما سبقها ايضا من تظاهرات والقتل الذي حدث بالرصاص الحي بالمتظاهرين السلميين وهي بعنوان الوفاء للشهداء.

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