تونس..النهضة تطالب بفتح تحقيق قضائي حول وفاة احد مناضليها

العالم - خاص بالعالم

وحملت حركة النهضة السلطات التونسية مسؤولية الوفاة التي رأت أنها ناجمة عن العنف الامني الذي استهدف المتظاهرين ومتوعدة بالملاحقة القضائية ضد كل الجهات الضالعة في هذه الجريمة.

وقال الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري: "نحمل المسؤولية الى سلطة الانقلاب في ما وقع للمتظاهرين من عنف وفي حالة رضا بوزيان من وفاة، والحركة ستستمر في متابعة القضية استشهاد رضا بوزيان وستتسلح بكل الدوات القانونية من اجل محاسبة كل من تسبب بهذه الوفاة وهذه الجريمة.

هذا وقد توفي رضا بوزيان المناضل في حركة النهضة التونسية في مظاهرات 14 يناير، في تونس، ظهر الأربعاء، في مستشفى بعد تعرضه لإصابات خطيرة، في حين أعلنت النيابة العامة في تونس عن فتح تحقيق في حادثة وفاة المتظاهر.