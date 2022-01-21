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إسبانيا تعلن إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود

إسبانيا تعلن إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت إسبانيا أنها "أرسلت سفناً حربية إلى البحر الأسود وتفكر في إرسال طائرات حربية كذلك إلى المنطقة".

العالم - أوروبا

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، يوم الخميس، إن "إسبانيا أرسلت سفناً حربية للانضمام إلى القوات البحرية لحلف شمال الأطلسي في البحر المتوسط ​​والبحر الأسود".

وأوضحت روبلز أن سبب إرسال تلك السفن هو ما وصفته بـ "تصاعد التوتر في المنطقة بسبب التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية".

وقالت الوزيرة للصحفيين إن "كاسحة ألغام في طريقها بالفعل وستبحر فرقاطة في غضون 3 أو 4 أيام".

ولفتت إلى أن "حكومة مدريد تدرس أيضاً إرسال طائرات مقاتلة إلى بلغاريا"، مؤكدةً أن "روسيا لا تستطيع إخبار أي دولة بما يجب أن تفعله، لذا فإن الناتو سيحمي ويدافع عن سيادة أي دولة يمكنها أو تريد الانضمام إلى الناتو".

وفي الوقت نفسه، أعلنت الوزيرة الإسبانية أن "بلادها تفضل رداً دبلوماسياً حصرياً لحل النزاع".

وتأتي المساهمة الإسبانية في الانتشار العسكري لحلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا بعد أن ناقش وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين "الرد المنسق على التهديد الأوكراني من روسيا"، في اجتماع في واشنطن يوم الثلاثاء الماضي.

وينفي الكرملين أنه يخطط لشن هجوم، رافضاً الاتهامات الغربية لموسكو بالتخطيط لـ"اجتياح أوكرانيا".

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إسبانيا تعلن إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود

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