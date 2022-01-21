شاهد: العدوان السعودي يرتكب مجزرة مروعة في الحديدة باليمن

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بعد يومين من ارتكابها مجزرة راح ضحيتها 29 بين شهيد وجريح عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبتها طائرات التحالف السعودي في حي الليبي السكني في العاصمة اليمنية صنعاء، تعاود الكرة اليوم وترتكب مجزرة جديدة في الحديدة سقط خلال حتى اللحظة 20 يمنيا بين شهيد وجريح، نتيجة غارات الحقد على مبنى الاتصالات في محافظة الحديدة.

موقع "المسيرة" اليمني افاد عن حصيلة أوليّة للضحايا هي 3 شهداء و17 جريحًا، معلنا عن تواصل طواقم الإسعاف انتشال الضحايا والبحث عن ناجين تحت ركام مبنى الاتصالات بالمدينة، مشيرة إلى أنّ غالبية الشهداء والجرحى في غارة العدوان على المبنى هم من الأطفال الذين كانوا يلعبون قربه، وان تحليق الطيران المكثف يعيق انتشال الضحايا من تحت ركام المبنى المكوّن من 3 طوابق.

مصادر يمنية أكدت ان غارات التحالف السعودي تسببت بانقطاع الإنترنت عن اليمن بعد استهدافها البوابة الدولية للاتصالات والإنترنت في مدينة الحديدة، وهي المزود الوحيد للإنترنت في اليمن.

عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، بعيد المجزرة كتب على حسابه الخاص قائلا أن "استهداف أبناء محافظة الحديدة كما هي العاصمة وبقية المحافظات جرائم حرب ولن تسقط"، مضيفا "نقول لدول العدوان لو كان القصف هو الحلّ لما استمريتم سبعًا (من الأعوام) في عدوانكم وجرائمكم حتى اليوم، وإذا كانت أمريكا من تسلّحكم وتشارك معكم (فقد خسرت) بأفغانستان ولم يقدّم لها اجرامها انتصارًا، فإنكم في اليمن أخسر بإذن الله".

وأثارت المجزرة المروعة التي استهدفت الحديدة سخطا واستنكارا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء حول العالم مؤكدين ان العدوان السعودي يواصل استهدافه الابرياء والمدنيين من ابناء الشعب اليمني دليل واضح على فشله المتواصل في حربه العبثسة على اليمن وشعبه.

"رباب جمول" كتبت في تغريدتها "#الحديدة غرقت الليلة بدماء الأبرياء العزّل من الشهداء والجرحى في مجزرة ارتكبها الإماراتي الجبان الذي لم يستطع أن يحقّق أي تقدّم أو حتى أي تكافؤ مع ما يصنعه اليمنيون في الجبهات ومع مسيّراتهم.. فكانت وجهته أن يهدّ الأبنية فوق رؤوس قاطنيها.. هذا وسط صمتكم المخزي يا أعراب النفاق".

وكتب "نصر الذفيف" في تغريدة له "مجزرة كببرة ترتكبها الطائرات الامارتية الاسرائيلية في الحديده وسقوط اكثر من ٢٠ شهيد وعديد من الجرحى اعتقد ان الفترة التي تُركت لدويلة الامارات ان تراجع حساباتها وتخرج بماء وجهها قد كملت، وسيتم ادراج الامارات ضمن الاهداف الروتينية للجيش واللجان فهل سيتحملون ماهو قادم !؟؟".

بدوره قال "محمود المغربي" في تغريدة له "مجزرة جديدة لا تقل بشاعة عن مجزرة الإبادة الجماعية في المساكن الليبية بصنعاء قبل يومين.. طيران تحالف العدوان الصهيوني يقصف مجمع سكني خاص بموظفي الاتصالات في محافظة الحديدة قبل قليل وسقوط العشرات من الأبرياء بين قتيل وجريح، المبني المستهدف مجاور لملعب كرة قدم ويتواجد فيه الكثير".

من جانبه "صدام القدمي" رأى في تغريدة على حسابه الخاص ان "التحالف يحقق أول خطوة بتحويل #اليمن الى دولة أوروبية ويقوم بقطع الاتصالات والانترنت عن الجمهورية اليمنية بالكامل بعد أن قصف البوابة الدولية للانترنت في مبنى الاتصالات بالحديدة. هل لازال هناك شخص عاقل يصدق ما يقوله هذا التحالف؟ #الحديدة #Yemen".

بدوره قال "علي ظافر" في تغريدة له "تحالف العدوان يرتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين في #صعدة و #الحديدة .. عشرات الشهداء والجرحى سقطوا بغارات هستيرية، والجريمة المرافقة أن تعمد العدوان قصف البوابة الدولية للانترنت في الحديدة متسببا بخروج اليمن عن الانترنت بهدف فصله عن العالم".

وغرد "حسين علاء الابيض" على حسابه الخاص قائلا "#العالم المتناقض،الان يرى هذه الجريمة البشعة بمدينة #الحديدة من قبل طائرات تحالف العدوان الامريكي السعودي الاماراتي الكل سيصمت ولا يجرؤ أحد على ادانة اواستنكار هذه الدماء الزكية لاطفال ابرياء ومواطنين في ملعب لكرة القدم،ومبنى للاتصالات، ولكن الجميع سينتفض على ضرب ارامكو او ادنوك".

ونشر "ابو الليث اليماني" مقطع فيديو من المجرزة وعلق قائلا "شاهد بالفيديو (حدث قبل قليل) تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي يستهدف #الحديدة المكتظة بالمواطنين، ويشن عدة غارات على المدينة إحداهن استهدفت مبنى الإتصالات بالقرب من سوق تجاري للنساء".

ونشر "abbas maatouk" صورا من العدوان السعودي وعلق قائلا "سلام الله على الدماء الذكية اليمنية #الحديدة".

وتداولت "Israa Alfass" مقطع فيديو من المجزرة وعلقت بالقول "أأوجعُ من أنك المُزدرى وأقتلُ من أنّك المعدمُ" نحن نعيش في عالم يقتات من أوجاعنا، ويستثمر في دمائنا، ولا يبدي قلقه إلا من ثباتنا، "عالم لا يفهم الا بلغة القوة ولا يستيقظ ضميره الا بالقوة"… فأشبعوا قتلة أبنائنا ضرباً حتى يقال إن لهم ضميراً قد تحرك!! #الحديدة #اليمن".

وقال "Yahya Alhadid" في تغريدة له "هذا ما قدمته #الإمارات وحكامها من إنجازات للبشرية، قتل أطفال #اليمن وهم نيام في منازلهم. #الحديدة".

وكتبت "أمة الملك الخاشب" في تغريدة على حسابها الخاص "أطفال أبرياء كانوا يلعبون كرة في الشارع في م #الحديدة تم استهداف مبنى اتصالات تليمن واستهداف هؤلاء الأبرياء مالذي جناه برج الإتصالات ومالذي جناه الأطفال؟ يلعبون ويمرحون وفجأة يشاهدوا أشلاء بعضهم تتناثر ودماءهم تسيل وكأنه محرم على أطفال اليمن حتى اللعب ثم عندما يأتيهم الرد يغضبوا".

وتساءل "مجتهد" في تغريدة نشرها على حسابه الخاص "طائرات تحالف العدوان على اليمن تستهدف #الحديدة المكتظة بالموطنين وتشن عدة غارات على المدينة إحداهن استهدفت مبنى الإتصالات بالقرب من سوق تجاري للنساء هل يتنافى ذلك مع المواثيق الدولية والإنسانية؟؟ هل سنسمع الادانات ام ان قتل اليمني واجب مستحب ؟؟".

وأكدت "Salwa Omar" في تغريدتها ان "تحالف العدوان يترجم صراخه بعد #عملية_إعصار_اليمن على شكل مجازر مروعة تستهدف المدنيين من نساء وأطفال في #صنعاء و #الحديدة، هذه المجازر لن تثني القوات المسلحة اليمنية عن الرّد والأخذ بثأر الشهداء، فهذا حقها المشروع الذي تكفله كافة قوانين الأرض والسماء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة".

ورأى "khalil nasrallah" في تغريدة له "من فشل في #شبوة، وصعق في #مأرب، وأخفق في #صنعاء، لن يفلح في #الحديدة. ما بدأه تحالف العدوان من غارات على مدينة #الحديدة، قد يستجلب ردا من نوع آخر. تحية للزوارق المسيرة، والقوة البحرية اليمنية. لا أعلم لماذا استحضرت مشهد استهداف #البوارج_الحربية".

وقالت "Batoul Khalil " مغردة "عندما يقصف الإماراتي أو آل سعود اليمن.. يعم الصمت العربي.. لذلك اغلب العربان اليوم تفتقد الشرف والدين والانسانية الا لعنة الله على الظالمين #الحديدة".

وأكد "أدهم" في تغريدة له "التحالف الارهابي السعودي عم يقصف أهداف مدنية بحتة،و كل يوم عم يقتل الاطفال و النساء بالعشرات،و بنص الليالي،و قدام العالم كلو، في حدا طلع من "الجهابذة" يلي بنادو باحترام الشعوب العربية و بالانسانية يستنكر المجازر يلي عم تصير بحق الشعب اليمني و أخرها مجزرة #الحديدة ؟! #عزيز_يا_يمن".



ونختم الموضوع مع تغريدة "osama alashqas" التي نشر فيها صورة لبرج خليفة في الامارات وعلق عليه قائلا "اضرب فديت الكف والمعصم فلن يشفي غليل الشعب من مجزرة الليلة في الحديدة الا استهداف عمق العدو اللقيط المنحط وفي عقر داره اللعين يااااارب سدد #اليمن_يؤدب_الامارات".

ان هستيريا الغارات والمجازر التي ينفذها تحالف العدوان السعودي يؤكد حقيقة الاثر الموجع للضربات التي خلفتها عملية "إعصار اليمن"، والتي تدفع بدورها الى مزيد من العمليات للرد على هذه المجازر دفاعا عن النفس وانتقاما لدماء الابرياء والاطفال التي تسقط على ارض الوطن بفعل هذا العدوان الغاشم خصوصا بعد إعلان الجيش واللجان الشعبية اليمنية بأن دولة الإمارات "غير آمنة"، بما فيها "برج خليفة" ومنشآت حيوية أخرى في أبو ظبي ودبي ضمن بنك أهداف جوّية ادرجتها صنعاء وهذا ما اكده المسؤولون في "انصار الله" بأن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي تجاه الجرائم الإماراتية، وعلى الإمارات أن تستعدّ لذلك، مشددين أن "معادلة الردّ والردع ستشمل أهدافاً أكثر حيويّة واستراتيجيّة".