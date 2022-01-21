اليمن ..توقف خدمات الانترنت بسبب استهداف العدوان السعودي مبنى الاتصالات بالحديدة

العالم-اليمن

يذكر ان البوابة الدولية في الحديدة هي المصدر الوحيد لتغذية المحافظات اليمنية في الشمال والجنوب بالإنترنت والاتصالات الدولية.

واستشهد وأصيب 20 مواطناً مساء الخميس، نتيجة غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي على مبنى الاتصالات في محافظة الحديدة.

وأفاد مراسلنا في المحافظة عن ارتفاع حصيلة ضحايا غارات العدوان على مبنى الاتصالات بمدينة الحديدة إلى 3 شهداء و17 جريحا في حصيلة أولية وغير نهائية.

وأضاف أن طواقم الإسعاف تواصل انتشال الضحايا والبحث عن ناجين تحت ركام مبنى الاتصالات بالمدينة.

وأوضح أن غالبية الشهداء والجرحى في غارة العدوان على المبنى هم من الأطفال الذين كانوا يلعبون قرب مبنى الاتصالات.

وأشار إلى أن تحليق الطيران يعيق انتشال الضحايا من تحت ركام مبنى الاتصالات المكون من 3 طوابق.

وأوضح المراسل نقلا عن مسؤول في الاتصالات كان داخل المبنى مجموعة من الموظفين يعملون ليلا.