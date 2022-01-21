ايران تنفي مزاعم صحيفة باكستانية حول الهجوم على الامارات

العالم - ايران

وأصدرت السفارة الإيرانية في إسلام أباد اليوم الجمعة بيانا ردت فيه على الاتهامات والمزاعم الزائفة التي وجهت لایران في افتتاحية صحيفة "داون" الصادرة باللغة الإنجليزية يوم 19 كانون الثاني/يناير2022 تحت عنوان "الإمارات تعرضت للهجوم".

وجاء في البيان: ان سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكستان تنفي ذلك بشدة وتؤکد أن إطلاق مثل هذه المزاعم سيترك تاثيرا سلبيا علی الرأي العام تجاه العلاقات بين البلدين، کما يؤثر سلبا على الجوانب الإيجابية للعلاقات الثنائیة والتعاون بين البلدین في اطار ارساء السلام والاستقرار في المنطقة.

واضاف ان نشر مثل هذه الأخبار الزائفة يهدف الى تحریف الحقائق ويتجاهل احترام الجمهورية الإسلامية الایرانیة لسیادة جیرانها ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يتجاهل النهج البناء لایران المبني على حسن الجوار ووقف إطلاق النار باليمن وحل الخلافات بين الدول الضالعة في الأزمة اليمنية وإنهاء هذه الأزمة الإنسانية، مؤکدا ان ایران بذلت قصاری جهدها للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.

وتابع : ان الصحیفة، اتهمت إيران بدعم الذين شنوا الهجوم على الإمارات دون اظهار أي دليل او اثبات، کما اشارت الی دور إيران المحتمل في الهجوم على منشآت أرامكو النفطية، مضیفا ان السفارة تنفي بشدة هذه المزاعم وتؤکد : ان الأمم المتحدة لم تجد أي دليل على تورط الجمهورية الإسلامية الایرانیة في الحادث.