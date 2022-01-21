هكذا يقتل خادم الحرمين المسلمين في اليمن + فيديو

العالم - اليمن

وارتفع حصيلة ضحايا غارات العدوان على مبنى الاتصالات بمدينة الحديدة إلى 3 شهداء و17 جريحا في حصيلة أولية وغير نهائية.

وتواصل طواقم الإسعاف انتشال الضحايا والبحث عن ناجين تحت ركام مبنى الاتصالات بالمدينة.

وأكدت مصادر محلية أن تحليق الطيران يعيق انتشال الضحايا من تحت ركام مبنى الاتصالات المكون من 3 طوابق.

وأكد موقع "المسيرة" أن غالبية الشهداء والجرحى في غارة العدوان على المبنى هم من الأطفال الذين كانوا يلعبون قرب مبنى الاتصالات.

مسؤول في الاتصالات اكد وجود مجموعة من الموظفين داخل المبنى اثناء تعرضه للقصف السعودي الاماراتي والذي ادى الى انقطاع الانترنت عن كافة المحافظات اليمنية بسبب استهداف طيران العدوان تجهيزات البوابة الدولية للانترنت في مبنى الاتصالات في الحديدة.