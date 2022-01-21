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شاهد.. دبلوماسي ايراني سابق: أمريكا تريد اتفاقاً موقتا وإيران ترفض ذلك

الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

قال الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي أن أمريكا بحاجة الى التوصل الى إتفاق للموضوع النووي اكثر من ايران حيث أمريكا تبحث عن اتفاق مؤقت وهذا ما ترفضه إيران.

العالم - خاص العالم

وأوضح افقهي خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية أن أمريكا مستعجلة للتوصل الى اتفاق وايران ليست مستعجلة كما أنه امريكا تريد رفع العقوبات على مراحل وليس دفعة واحدة وهذا الأمر ترفضه إيران كذلك.

وأشار أفقهي الى عضوية ايران في منظمة شانغهاي الإقتصادية وتطبيق إتفاقية التعاون الشامل بين ايران والصين وزيارة الرئيس الإيراني الى روسيا حيث أعلنت روسيا استعدادها للتعاون مع ايران بكافة المجالات مضيفاً أن هذه المواضيع ترعب الأمريكيين.

وأكد أفقهي على ان ايران تمكنت من استرجاع قدرتها على بيع النفط والحصول على عوائدها بالعملة الصعبة وهذا الأمر يجعل الأمريكيين يبحثون عن اتفاق في اسرع وقت ممكن مضيفاً أنه على أن إيران تطالب بحقها بموضوع العقوبات والخسائر التي تلقتها عقب خروج ترامب من الإتفاق النووي.

وقال أفقهي أن أمريكا اليوم بين فكي كماشة إما تعطي ضمانات لإيران أو تدفع لها الخسائر وأن إيران فتحت أبواب آخرى وفرص آخرى في الدول الشرقية.

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