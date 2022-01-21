الجيش العراقي ضحية هجوم ارهابي عنيف ومراسل العالم يكشف سناريوهات الهجوم

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم إن جماعة داعش الارهابية في ساعات متقدم من فجر هذا اليوم على السرية الاولى التابعة للواء المنشأت الثاني بالفرقة الاولى بالجيش العراقي في ناحية الاعظيم شمالي محافظة ديالى.

واضاف: أن الهجوم الارهابي اسفر عن استشهاد 11 عنصرًا من الجيش العراقي من بينهم ضابط برتبة ملازم يدعى ضرغام الگرطي،

واشار مراسل العالم الى ان الهجوم الارهابي، تم عن طريق خلية ارهابية تتكون من 9 عناصر من جماعة داعش الارهابية، وانطلقت هذه الخلية من منطقة الرياض وكذلك منطقة جنوب الحويجة في كركوك مستغلة تلال حمرين عبر صلاح الدين في طريق سيرها واتجهت نحو منطقة شمال الاعظيم في شمال ديالى لتشن هذا الهجوم الارهابي.

واوضح مراسلنا، أن الخلية الارهابية عند وصولها الى مقر السرية استغلت برودة الطقس التي تصل في هذه المنطقة الى خمسة درجات مئوية تحت الصفر ووجود الضباب الكثيف ما تسبب ببعض الاهمال والتقصير من قبل حماية هذه السرية، وبالتالي تمكنت عناصر داعش من قتل الجنود المرابطين في باب النظام عبر الاسلحة الكاتمة قبل ان يدخلوا اليها ويصلوا الى غرف النوم والملابس للجنود وقاموا بقتل كل من كان موجود في السرية.

وحول ردود الافعال العراقية الرسمية قال مراسل العالم، إن محافظ ديالى مثنى التميمي بصفته رئيس الحكومة المحلية للرقعة التي حصل فيها الهجوم ارجع الامر الى وجود تقصير واهمال في ملف الامن في ديالى من ناحية الجهات الامنية ووزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات، مشيرًا الى توعد رئيس الورزاء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بالقصاص من منفذين العملية.

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