المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان ضد اليمن سترتدّ إلى صدور حكام التطبيع

العالم - فلسطين

وأشارت إلى أنّ "حملة القتل المفتوحة ضد الأبرياء من أطفال ونساء وآمنين في منازلهم من شعب اليمن المظلوم لن تخفي ملامح الهزيمة لدى أركان الحرب من مرتزقة ومتصهينين وعلى رأسهم نظام الردّة في مملكة آل سعود وكذلك في مواقف حلفائهم في تل أبيب وواشنطن".

كما وشدد بيان الجبهة على "ثقته بقدرة الشعب اليمني المجاهد على الانتصار، بفضل صموده وتضحياته وحكمة وشجاعة قيادته".

وقال مراسل قناة العالم اليوم الجمعة، بسقوط أكثر من 60 شهيداً وأكثر من 120 جريحاً جرّاء غارات تحالف العدوان السعودي التي استهدفت بشكلٍ مباشر السجن المركزي في صعدة، لافتاً إلى أنّ عدد الضحايا مرشح إلى الارتفاع.

وأمس الخميس، استهدفت طائرات تحالف العدوان السعودي مبنى الاتصالات في مدينة الحديدة، ما أدى إلى وقوع 6 شهداء، بينهم 3 أطفال و18 جريحاً، معظمهم من الأطفال.