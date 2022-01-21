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الدور الامريكي التحريضي في لبنان

الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

لم يعد خافياً على القاصي والداني المشروع الامريكي الهادم في لبنان، فأهداف واشنطن التي كانت مستترة خلف الادوات الداخلية، ظهرت بشكل علني وجلي وبالغ الوضوح.

خاص بالعالم

تدخل طال عمق الدولة اللبنانية مالياً وسياسياً واقتصادياً وحتى قضائياً، والهدف ضرب المقاومة واسقاط انجازاتها وتأليف الرأي العام عليها.

اذاً تدمير ممنهج لكل اعمدة الدولة، ضرب للاقتصاد السياسة للقضاء، ادلجة اعلامية واجتماعية مضادة للمقاومة، وبثّ الفتن بين اللبنانيين كادت ان تدخل البلد في اتون حرب اهلية.

اذاً مواجهة مباشرة عبر مسلسل عقوبات متواترة وغير مباشرة عبر وكلاء داخليين، تتوسع رقعتهم يوماً بعد آخر.

فما مآلات المشروع الامريكي في لبنان؟

وماذا بعد فشل كل محاولاته السابقة بضرب المقاومة؟

الدور الامريكي التحريضي في لبنان، موضوع النقاش في هذه الحلقة من برنامج "استوديو بيروت"، حيث يستضيف الكاتب والباحث السياسي الدكتور وسيم بزي.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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